Секрет долговременных отношений: почему счастливый брак может быть ключом к долголетию

Долголетие – мечта многих, но что на самом деле помогает прожить счастливую и здоровую жизнь? Одним из важных факторов считают крепкий брак, который поддерживает и вдохновляет на протяжении многих лет.

История пары, которая прожила вместе почти 80 лет, доказывает, что любовь и взаимное уважение могут быть секретом долгой совместной жизни. Эта история вдохновляет и напоминает, что настоящая любовь способна преодолеть любые трудности, пишет eatthis.com.

Старейшая пара мира – источник вдохновения для молодых

Хулио Сесар Мора Тапиа и Вальдрамина Макловия Кинтерос Рейес – старейшая пара планеты. Их суммарный возраст – 214 лет, и они с гордостью делятся секретом своей долгой совместной жизни: "Наш брак держится на любви, зрелости и взаимном уважении", – рассказывают они.

Их история – как сюжет из кино. Оба были учителями, когда познакомились, и мечтали провести вместе всю жизнь. Несмотря на то, что их семьи сначала не поддержали этот союз, влюбленные последовали за голосом сердца и тайно поженились, привлекая к церемонии только лучших друзей и крестных родителей.

"Сначала это было непросто, потому что наши семьи были в конфликте. Но благодаря терпению и усилиям нам удалось их примирить. Теперь мы – пример для младшего поколения", – вспоминают они.

С самого начала – зрелость и взаимная поддержка

Перед свадьбой они встречались семь лет и таким образом создали прочный фундамент для своего брака, который заключили в 1941 году. В Книге рекордов Гиннеса они отметили: "Любовь и зрелость, которые мы имели в начале нашей супружеской жизни, помогли нам лучше узнать друг друга и духовно расти, чтобы совместно строить будущее".

Общие интересы, любовь к семье и забота друг о друге

Тапиа и Рейес ценили простые радости жизни: совместные ужины, прогулки в кино, занятия садоводством. Они воспитали пятерых детей. В их большой семье – 11 внуков, 21 правнук и девять праправнуков.

Пара подчеркивает: "Единство семьи, построенное на любви, взаимном уважении, честном труде и правильном образовании с основой в семейных ценностях – это ключ к здоровой и счастливой жизни".

Хотя совместный путь этих двух закончился смертью Хулио в 2020 году, Вальдрамина до сих пор живет в Эквадоре, сохраняя память о годах счастливой жизни вместе.

Исследования подтверждают: брак продлевает жизнь

Гарвардский медицинский центр провел опрос среди 127 545 взрослых, который показал: мужчины в браке живут дольше тех, кто никогда не женился, овдовел или развелся. Особенно лучше складывается здоровье у тех, кто женится после 25 лет, и чем дольше держится брак, тем лучше влияние на продолжительность жизни.

Ученые из Японии также зафиксировали, что неженатые мужчины имеют в три раза более высокий риск смерти от сердечно-сосудистых болезней, чем их женатые сверстники.

Конечно, для такого положительного эффекта брак должен быть гармоничным и крепким – именно так, как у пары Тапиа и Рейес. Если вы нашли свою вторую половинку на всю жизнь, возможно, вы уже продлеваете свою жизнь и готовитесь написать собственную историю любви.

