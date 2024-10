Секрет красоты 'королевы поп-музыки': что помогает Мадонне поддерживать форму

Мадонна - легендарная американская певица и поп-икона, которая изменила музыкальную индустрию своим смелым стилем и провокационными выступлениями. Однако, кроме ее творчества, в свои 66 лет звезда продолжает поражать своим ухоженным внешним видом, что свидетельствует о том, что она знает несколько эффективных секретов поддержания здоровья.

В частности, в 2006 году ее именем назвали микроскопический организм - "водяного медведя", который почти неуязвим и может жить до 120 лет и этот факт лишь подчеркивает ее образ сильной и несокрушимой личности. Поэтому, что именно помогает Мадонне оставаться в форме, рассказали в Eat This, Not That.

График тренировок

Мадонна тренируется 6 дней в неделю, сочетая аэробику, круговые тренировки, танцы, бег и пилатес, чтобы разнообразить свой распорядок. Она подчеркивает, что ей приходится работать над своим телом, поскольку красота и здоровье тела не дается естественно. Кроме того, Мадонна занимается аштанга-йогой, которая является интенсивной практикой и может длиться до 3 часов за сеанс. Аштанга-йога для нее похожа на танец и дает большую физическую нагрузку, чем другие виды йоги.

Диета

Макробиотическая диета, которой придерживается Мадонна, включает цельнозерновые продукты, овощи, фрукты, бобы, а иногда семена, орехи, рыбу и мясо. Основные запреты во время диеты включают: сахар, кофеин, алкоголь и обработанные продукты. Такой рацион богат клетчаткой, антиоксидантами, витаминами и минералами, что помогает поддерживать здоровье и способствовать общему оздоровлению организма.

Уход за кожей

Для сияющей кожи Мадонна придерживается тщательного ежедневного ухода. Она использует очиститель для лица утром и вечером, а также регулярно увлажняет кожу спреем с розовой водой. Кроме того, сыворотка для глаз помогает звезде бороться с отеками, а финальный крем придает коже увлажнение и сияние. Эта рутина поддерживает ее кожу в идеальном состоянии в течение дня и сохраняет кожу несмотря на возраст.

