Секрет крепких ногтей: 7 лучших продуктов, которые должны быть в вашем рационе
С началом холодного сезона проблемы с сухими ногтями могут показаться неизбежными. Однако, прежде чем обращаться к косметическим средствам или витаминным добавкам, обратите внимание на свой рацион.
Самый простой способ укрепить ногти – это соблюдать правильное питание. И самое приятное: большинство из необходимых для этого продуктов вы, скорее всего, уже дома. Издание eatthis.com опубликовало список продуктов, которые следует добавить в свой рацион для достижения идеальных ногтей.
Костный бульон
Напиток содержит целый набор полезных веществ, среди которых – желатин и коллаген. Именно эти компоненты способствуют росту крепких и здоровых ногтей.
Клубника
Клубника – это настоящий суперпродукт для ваших ногтей. По словам диетолога Тани Цукерброта, всего восемь ягод клубники содержат больше витамина С, чем один апельсин! А этот витамин является ключевым для выработки коллагена, поддерживающего ногти крепкими и устойчивыми к ломкости.
Чечевица
В холодное время года ваши ногти могут стать более уязвимыми к ломкости. Помочь может чечевица, ведь она богата биотином и витаминами группы В. Исследование Орегонского университета показало, что добавление 2,5 мг биотина в ежедневный рацион значительно повышает прочность ногтей и уменьшает их расслоение. Забудьте о добавках – лучше извлечь эту пользу из тарелки горячего душистого супа.
Красный болгарский перец
Если ваши ногти слабы, вам точно нужен красный перец. Он содержит 190% дневной нормы витамина С, что способствует выработке коллагена. Кроме этого, перец богат антиоксидантами, защищающими клетки ногтей от повреждений, вызванных свободными радикалами. Добавляйте его в салаты для вкусного и полезного эффекта.
Миндаль
Миндаль содержит витамин Е – мощный антиоксидант, помогающий поддерживать здоровье кожи, волос и ногтей. Он защищает клетки от повреждений, которые могут привести к расслоению и ломкости ногтей. В следующий раз, когда захочется сладкого, попробуйте смазать тост миндальным маслом, богатым селеном, и посыпать сверху немного корицы.
Нежирная говядина
Если вы заметили, что ваши ногти ослабевают, может быть, им не хватает железа и цинка, которые можно получить из нежирной говядины. Эти питательные вещества помогают предотвратить ломкость и расслоение ногтей. Кроме того, говядина является отличным источником белка, что также способствует укреплению ногтей, поскольку они состоят из кератина – разновидности белка.
Дикий лосось
Лосось богат омега-3 жирными кислотами, которые способствуют росту сильных и блестящих ногтей. Выбирайте дикого лосося, поскольку рыба, выращенная на фермах, содержит больше омега-6, что может вызвать воспаление. Лосось также богат белками и витаминами B6 и B12, которые помогают избежать расслоения ногтей.
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