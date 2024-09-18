Лучший продукт для поддержания здоровья печени: почему стоит есть чернику

Многие знают, что основная функция печени – очищение организма от токсинов. Однако этот орган также перерабатывает питательные вещества из пищи, фильтрует кровь, метаболизирует лекарства, сохраняет гликоген, производит химические вещества для свертывания крови, синтезирует желчь и помогает регулировать уровень сахара в крови.

Печень действительно заслуживает вашей заботы и включения в рацион самых полезных фруктов для ее поддержки. Больше об этом пишет издание eatthis.com.

По данным клиники Мэйо, воспаление печени является одной из основных причин смерти в мире. Эта болезнь вызвана скоплением жира в печени, которое обычно является результатом избыточного веса, высокого уровня сахара в крови и повышенного уровня триглицеридов. Чтобы избежать воспаления, нужно придерживаться общих рекомендаций для поддержания здоровья: терять вес, уменьшать потребление сахара, заниматься физической активностью и контролировать уровень холестерина.

Одним из лучших способов защитить свою печень является употребление борющихся с ее воспалением продуктов. Черника, например, является отличным выбором для поддержания здоровья печени.

"Дикая черника содержит наибольшую концентрацию антоцианов, природных пигментов, которые придают ягодам их яркий синий цвет. Антоцианы могут помочь уменьшить окислительный стресс в печени и снизить воспаление", – говорит диетолог Лорен Манакер.

Антоцианы содержатся в кожуре красных, фиолетовых и синих плодов, овощей и злаков. Исследования показывают, что их концентрация прямо пропорциональна интенсивности цвета. Таким образом, черника, ежевика, малина, клюква, смородина и клубника – это отличные источники антиоксидантов. Чем темнее цвет, тем больше антоцианов в плодах.

Манакер подчеркивает, что не следует употреблять чернику в чрезмерных количествах.

"Слишком большое потребление фруктов и ягод может привести к чрезмерному потреблению фруктозы, что может негативно повлиять на печень. Но разумные порции вполне полезны. Добавление дикой черники к полосе, йогурту или употребление их отдельно может стать одним из лучших способов поддержания здоровья печени ", – заключает она.

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