Секрет маргарина: почему его считают полезнее масла

Выбор между маргарином и маслом всегда был предметом споров среди поклонников здорового питания. В течение длительного времени маргарин имел репутацию менее полезного продукта из-за высокого содержания трансжиров.

Видео дня

Однако новейшие исследования показывают, что современный маргарин может являться более здоровой альтернативой благодаря изменениям в его составе. Как запрет трансжиров повлиял на пищевую индустрию, и следует ли пересмотреть свое отношение к маргарину, рассказывает eatthis.com.

Согласно последнему исследованию, опубликованному в журнале Public Health Nutritio n, обновленные формулы маргарина могут стать здоровой альтернативой обычному маслу. Еще в 2015 году Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) заявило, что частично гидрогенизированные масла, являющиеся основным источником трансжиров, больше не считаются "безопасными" для пищевой промышленности. В результате искусственные трансжиры были запрещены для использования в пищевых продуктах в Соединенных Штатах.

Этот запрет изменил подход к производству маргарина. К 2015 году большинство маргаринов содержали эти вредные жиры, но после введения ограничений рецептуры продуктов стали меняться.

В исследовании проанализировали современные виды маргарина и их бренды для оценки влияния этих продуктов на здоровье. Ученые пришли к выводу, что маргарин лучше соответствует диетическим рекомендациям, в частности по понижению уровня холестерина, чем масло.

Эти результаты стали неожиданностью, потому что они могут изменить общее восприятие маргарина и сливочного масла. Однако следует помнить, что даже улучшенный маргарин нужно употреблять в пищу ограниченно.

Сесили Вебер, исследовательница из Школы общественного здоровья Университета Миннесоты, пояснила: "Хотя маргарин является лучшим выбором для здоровья сердца по сравнению с маслом, он нуждается в умеренном потреблении. Эти продукты все еще содержат определенное количество насыщенных жиров и имеют высокую энергетическую плотность, что означает большую калорийность даже в небольших порциях".

Ранее OBOZ.UA писал, какие продукты помогут прибавить здоровый вес.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.