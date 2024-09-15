Секрет молодости: что происходит с вашей кожей, если вы ежедневно пьете воду

Ежедневное употребление воды оказывает значительное влияние на ваше тело. Вода добавляет энергию, улучшает концентрацию, поддерживает метаболизм и даже способствует снижению аппетита. Также она оказывает положительное влияние на настроение.

Но знали ли вы, что вода способна улучшить состояние вашей кожи и сделать вас помоложе на вид? Издание eatthis.com опубликовало несколько причин, по которым важно пить воду для здоровья кожи.

Кожа остается увлажненной

Кожа требует достаточного уровня увлажнения, чтобы работать в полную силу. Как отмечено в исследовании, опубликованном Школой медицины и общественного здоровья Университета Висконсин-Мэдисон, недостаток воды может вызвать сухость кожи и шелушение.

Морщины становятся менее выраженными

Доктор-дерматолог Стивен Делидука отметил, что вода играет важную роль в уменьшении морщин и пор. Без достаточного потребления жидкости кожа становится тусклой, и это способствует образованию морщин, поскольку сухая кожа более подвержена их появлению.

Кожа выглядит моложе

По словам Делидуки, должное увлажнение помогает коже стать более упругой, что повышает ее упругость. Благодаря этому кожа будет выглядеть моложе, а также будет менее склонной к появлению трещин и пятен. Кроме употребления воды, можно также обратить внимание на пищевые привычки, улучшающие эластичность кожи.

Увлажнение извне тоже важно

Хотя вода увлажняет тело изнутри, этого недостаточно для полного увлажнения кожи. Прием душа и использование соответствующих средств также важны для поддержания влаги. Mayoclinic рекомендует избегать горячего душа и продуктов со спиртом, ароматизаторами, ретиноидами или альфа-гидроксикислотами. Выбирайте мягкие средства и наносите увлажняющий крем сразу после купания или даже после мытья рук. Солнцезащитный крем летом или перчатки зимой помогут поддержать кожу в хорошем состоянии.

Не забывайте о достаточном количестве воды ежедневно

Для здоровья кожи и организма в целом важно каждый день пить достаточное количество воды. Для расчета требуемого объема просто поделите свой вес пополам – это будет целевое количество стаканов воды в день. К примеру, при весе свыше 65 кг нужно потреблять примерно 9 стаканов воды. Но помните, что избыток жидкости может иметь негативные последствия.

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