Секрет сбалансированной пищи: почему важно наполнять тарелку цветами

Здоровое питание может показаться сложным, но по сути это совсем не так, если знать обыкновенные правила. Один из лучших способов сделать свое меню более питательным – это наполнить половину тарелки фруктами и овощами.

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Такой подход не только сбалансирует ваш рацион, но и позволит наслаждаться любимыми блюдами без ограничений. Диетолог Меган Седиви рассказала eatthis.com, как легко внедрить этот метод и сделать свои блюда более полезными.

Главный совет: разделите свою тарелку

Чтобы сделать рацион более сбалансированным, Меган советует занять половину тарелки фруктами и овощами. Таким образом, вы сможете наслаждаться любимыми блюдами, но при этом добавите в рацион необходимые питательные вещества.

Вот несколько способов применить этот совет:

Разделите тарелку . Займите половину тарелки разноцветными овощами или фруктами, а остальное – оставьте для белков и углеводов.

. Займите половину тарелки разноцветными овощами или фруктами, а остальное – оставьте для белков и углеводов. Воспользуйтесь рекомендациями MyPlate от Министерства сельского хозяйства США, предлагающими наполнять половину тарелки полезными продуктами, создавая сбалансированный прием пищи.

Как это работает?

Добавление фруктов и овощей повышает питательную ценность вашей пищи.

"Наполняя половину тарелки фруктами и овощами, вы снабжаете свой организм витаминами, минералами, антиоксидантами и клетчаткой", – отмечает Меган.

Как разнообразить рацион?

Чтобы сделать блюда более вкусными и питательными, добавьте больше цветов.

Красные продукты (помидоры) богаты ликопином, уменьшающим воспаление.

(помидоры) богаты ликопином, уменьшающим воспаление. Зелёные овощи (брюссельская капуста) содержат хлорофилл, витамин K и калий, что полезно для сердца.

(брюссельская капуста) содержат хлорофилл, витамин K и калий, что полезно для сердца. Желтые продукты (кукуруза) обеспечивают организм лютеином, витамином А и С, укрепляющими иммунитет и здоровье глаз.

Советы по добавлению овощей в рацион

Добавляйте овощи в омлеты грибы, шпинат и перец, которые обеспечат сытный и полезный завтрак. Купите готовые к употреблению овощи и фрукты: морковь, помидоры черри, сельдерей, яблоки или ягоды – это сделает процесс приготовления проще.

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