Секрет сбалансированной пищи: почему важно наполнять тарелку цветами
Здоровое питание может показаться сложным, но по сути это совсем не так, если знать обыкновенные правила. Один из лучших способов сделать свое меню более питательным – это наполнить половину тарелки фруктами и овощами.
Такой подход не только сбалансирует ваш рацион, но и позволит наслаждаться любимыми блюдами без ограничений. Диетолог Меган Седиви рассказала eatthis.com, как легко внедрить этот метод и сделать свои блюда более полезными.
Главный совет: разделите свою тарелку
Чтобы сделать рацион более сбалансированным, Меган советует занять половину тарелки фруктами и овощами. Таким образом, вы сможете наслаждаться любимыми блюдами, но при этом добавите в рацион необходимые питательные вещества.
Вот несколько способов применить этот совет:
- Разделите тарелку. Займите половину тарелки разноцветными овощами или фруктами, а остальное – оставьте для белков и углеводов.
- Воспользуйтесь рекомендациями MyPlate от Министерства сельского хозяйства США, предлагающими наполнять половину тарелки полезными продуктами, создавая сбалансированный прием пищи.
Как это работает?
Добавление фруктов и овощей повышает питательную ценность вашей пищи.
"Наполняя половину тарелки фруктами и овощами, вы снабжаете свой организм витаминами, минералами, антиоксидантами и клетчаткой", – отмечает Меган.
Как разнообразить рацион?
Чтобы сделать блюда более вкусными и питательными, добавьте больше цветов.
- Красные продукты (помидоры) богаты ликопином, уменьшающим воспаление.
- Зелёные овощи (брюссельская капуста) содержат хлорофилл, витамин K и калий, что полезно для сердца.
- Желтые продукты (кукуруза) обеспечивают организм лютеином, витамином А и С, укрепляющими иммунитет и здоровье глаз.
Советы по добавлению овощей в рацион
Добавляйте овощи в омлеты грибы, шпинат и перец, которые обеспечат сытный и полезный завтрак. Купите готовые к употреблению овощи и фрукты: морковь, помидоры черри, сельдерей, яблоки или ягоды – это сделает процесс приготовления проще.
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