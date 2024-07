Секретное свойство растяжки, о котором вы могли не слышно

Хотя выполнять статические растяжки перед интенсивными упражнениями не рекомендуются, однако упражнения на растяжение имеют определенные преимущества. В частности, они улучшают кровообращение, снижают риск возникновения травм, а также увеличивают диапазон движений и помогают снизить вес.

Растяжки также способствуют снижению АД и оказывают положительное влияние на психическое здоровье, помогая уменьшить стресс. Кроме того, есть еще несколько неожиданных положительных эффектов, связанных с упражнениями на растяжку, о которых рассказали в Eat This, Not That.

В частности, такие упражнения являются незаменимой составляющей йоги, известной своим положительным влиянием на психологическое здоровье людей. Йога заставляет нас контролировать дыхание, мягко растягивая мышцы и уменьшая стресс, а также быть более настроенными. Именно настройка является одним из неочевидных побочных эффектов растяжения, что позволяет лучше понимать собственное состояние, а также слушать и общаться с другими людьми, строя надежные связи между людьми.

Кроме того, растяжка и исправление осанки помогут снять напряжение в теле из-за длительного сидения у компьютера или использования смартфона. Следует отметить, что такое напряжение может развиться через годы хронического стресса и травм, которые в разной степени проникают в нашу жизнь.

Таким образом, чтобы расслабить напряженные части тела, такие как шея, плечи, спина и подколенные сухожилия, следует попробовать заниматься традиционной китайской практикой Тай-Чи, улучшающей равновесие, осанку и подвижность. Исследование показывает, что это эффективный способ уменьшить жир на животе у людей старше 50 лет.

Также, чтобы снять напряжение, улучшить гибкость и предотвратить травмы, следует производить растяжение шеи, плеч, талии, бедер, спины и подколенных сухожилий. Регулярное выполнение этих упражнений способствует улучшению общего самочувствия и поддержанию здоровья мышц и суставов.

Ранее OBOZ.UA рассказал, почему важно выполнять растяжку.

