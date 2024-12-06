Секретные кардио-приемы для максимального эффекта: что поможет похудеть

Жир на животе – одна из наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются люди, желающие похудеть. Достичь плоского живота можно, если совмещать правильное питание, силовые тренировки и кардио.

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Особое внимание следует уделить кардио, ведь правильно построенная стратегия способна существенно ускорить процесс сжигания калорий. Издание eatthis.com рассказывает действенные лайфхаки для лишения жира, которые помогут вам сделать тренировки максимально эффективными.

Почему важны силовые тренировки?

Силовые упражнения играют ключевую роль в борьбе с жировыми отложениями, особенно на животе. Тренер Тим Лю рекомендует проводить силовые тренировки 2-3 раза в неделю, а между ними выполнять кардио. Кардиотренировки могут быть разнообразными: бег, велосипед, плавание или даже ходьба по лестнице.

"В частности, ходьба, которую часто недооценивают, очень эффективна для снижения веса. Она не нагружает суставы, способствует восстановлению и позволяет преодолевать значительные расстояния без лишнего истощения. Чтобы избежать рутины, варьируйте свое расписание и добавляйте новые маршруты", – говорит тренер.

Почему нужно двигаться каждый день?

Ежедневная физическая активность имеет решающее значение для достижения фитнес-целей. Даже если вы активно тренируетесь несколько раз в неделю, но остальное время проводите малоподвижно, это считается сидячим образом жизни. Чтобы устранить жир на животе, нужно увеличивать количество шагов каждый день.

Вот несколько рекомендаций, как сделать ходьбу более эффективной для сжигания калорий.

Как сделать ходьбу результативной?

1. Прогулки на склонах

Увеличение наклона поверхности при ходьбе заставляет ваше тело работать интенсивнее. Это привлекает мышцы бедер и ног, повышая расход калорий. Если в вашей местности есть холмы или дорожки, включите их в маршрут. Пройдитесь к вершине, а затем спускайтесь вниз, повторяя несколько раз.

Помните: тратя одинаковое время на ровной поверхности и на склоны, вы получаете гораздо больше пользы от второго варианта.

2. Изменение темпа

Еще один эффективный способ – это варьирование скорости ходьбы. Если вы привыкли двигаться в спокойном темпе, попробуйте ускорить шаг. К примеру, определите время, за которое вы обычно проходите определенный маршрут, и старайтесь улучшить этот показатель.

Для новичков хорошо подойдут интервальные тренировки: чередуйте быстрые короткие отрезки ходьбы с обычным темпом. Не забудьте об энергичном плейлисте, который будет мотивировать вас двигаться активнее.

3. Упражнения с собственным весом во время прогулки

Чтобы увеличить нагрузку на ноги, добавьте простые упражнения во время прогулки.

Приседания с личным весом (15 повторений) Держите спину прямо, напрягите корпус и сядьте, опираясь на пятки. Поднимитесь, напрягая ягодицы и квадрицепсы.

Держите спину прямо, напрягите корпус и сядьте, опираясь на пятки. Поднимитесь, напрягая ягодицы и квадрицепсы. Выпады при ходьбе (10-15 повторений на каждую ногу) Сделайте шаг вперед одной ногой, затем опуститесь, пока заднее колено не коснется земли. Перейдите по другой ногой и повторите.

Сделайте шаг вперед одной ногой, затем опуститесь, пока заднее колено не коснется земли. Перейдите по другой ногой и повторите. Подъем пяток к ягодицам (15 повторений на каждую ногу) Сгибайте ноги в коленях, подтягивая пятки к ягодицам и активно работая подколенными сухожилиями.

Сгибайте ноги в коленях, подтягивая пятки к ягодицам и активно работая подколенными сухожилиями. Высокие колени (10 повторений на каждую ногу) Поднимайте колени выше уровня бедер, держа корпус прямым и напряженным.

Следуя этим советам и оставаясь активными ежедневно, вы приблизитесь к своей цели относительно похудения.

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