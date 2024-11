Как сжечь вдвое больше калорий во время бега: техники для быстрого похудения

Бег является одним из самых популярных способов поддерживать себя в форме и избавляться от лишнего веса. Однако многие даже не догадываются, что обычную пробежку можно сделать еще более эффективной для сжигания калорий.

Ученые доказали, что внедрение некоторых техник способно удвоить количество затраченной энергии во время тренировки. Если вы стремитесь побыстрее достичь желаемых результатов, узнайте, как именно можно повысить эффективность каждого бегового километра. Больше об этом пишет eatthis.com.

Добавляйте ВIIT в свой беговой режим

Хотя последовательность и регулярность во многих сферах жизни положительна, наука доказывает, что чередование кардионагрузок с интервальными тренировками значительно эффективнее для сжигания калорий. Интервальная тренировка (ВIIT), включающая короткие, но интенсивные всплески активности с периодами отдыха, является тем подходом, который повышает эффективность расхода калорий.

На первый взгляд может показаться, что замедление во время пробежки идет вразрез с целями похудения. Однако интервальные тренировки активируют как аэробную, так и анаэробную системы организма, вызывая дефицит кислорода и увеличивая общие энергозатраты. "Нет ничего плохого в стабильных кардиотренировках, но я рекомендую добавлять интервалы спринта, чтобы поднять уровень энергии", – советует знаменитый тренер Гуннар Петерсон.

Чем подтверждена эффективность ВIIT?

Исследование, опубликованное в The Journal of Strength and Conditioning Research, продемонстрировало, что 30-минутная тренировка ВIIT сжигает на 25-30% больше калорий, чем обычная кардио или силовая тренировка.

Другое исследование в Journal of Applied Physiology выявило, что интервальные тренировки увеличивают количество сожженного жира на 36% в час тренировки и повышают сердечно-сосудистую выносливость на 13%. Участники выполняли десять подходов с нагрузкой 90% от максимальной мощности по четыре минуты с двухминутными перерывами.

Меньше времени – больше пользы

Одним из главных преимуществ ВIIT является значительное сокращение времени на тренировку. Всего за 15 минут таких интенсивных упражнений можно сжечь больше калорий, чем за часовое занятие традиционным кардио. Исследование, опубликованное в The Journal of Applied Physiology, показало, что даже несколько 30-секундных интенсивных спринтов способны улучшить физическую форму так же, как и час бега.

Участники упомянутых исследований, которые использовали ВIIT, не только сжигали больше калорий, но и достигали этого за гораздо более короткое время. К примеру, вместо непрерывной 30-минутной тренировки, они тренировались по 20 секунд на максимальной мощности, после чего отдыхали 40 секунд.

Сжигание калорий даже в состоянии покоя

Еще одним преимуществом ВIIT является эффект послетренировочного сжигания калорий, известный как EPOC (excess post-exercise oxygen consumption). Согласно данным Американского совета по физическим упражнениям, ВIIT является одним из самых эффективных способов стимулировать EPOC, что позволяет вашему телу сжигать калории даже после тренировки.

К примеру, участники одного исследования после тренировки ВIIT сожгли дополнительно до 200 калорий в течение дня, хотя фактическая интенсивная часть тренировки длилась всего 2,5 минуты.

Бонус: утренние пробежки натощак

Если вы хотите получить еще больше пользы от бега, попробуйте бегать утром натощак. Исследование, опубликованное в The British Journal of Nutrition, показало, что утренний бег к завтраку помогает сжигать на 20% больше жира. А результаты другого исследования, опубликованного в The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, показали, что тренировки перед завтраком сжигают вдвое больше жира.

Итак, если ваша цель – быстрое и эффективное похудение, добавьте интервальные тренировки в свой беговой режим и попробуйте утренние пробежки натощак для максимальной эффективности.

