Секретные побочные эффекты силовых упражнений, о которых вы не знали

Как объясняет Майкл Р. Дешенес, доктор философии, FACSM, стресс от поднятия тяжестей создает микроразрывы в мышцах. Эти микроразрывы заживают, позволяя мышцам становиться больше и сильнее.

Ничего в нашем организме не происходит изолированно. Когда мы тренируемся и укрепляем мышцы, это приносит пользу нашему общему здоровью разными способами, пишет eatthis.com.

Стюарт Филлипс, доктор философии, профессор кинезиологии Университета МакМастера, отмечает: "Мы знаем о преимуществах аэробных упражнений, таких как бег или ходьба, но мало внимания уделяем поднятию тяжестей. На самом деле оба вида упражнений приносят схожие пользы для здоровья".

Улучшение здоровья сердца

Обычно бег ассоциируется со здоровьем сердечно-сосудистой системы, но силовые тренировки также оказывают большое влияние на наше сердце. Исследование, опубликованное в Medicine and Science in Sports and Exercise, показало, что женщины, поднимающие тяжести, имеют на 17% меньше шансов на сердечные заболевания. Другое исследование в том же журнале показало, что даже меньше часа поднятия силовых тренировок в неделю может снизить риск сердечного приступа или инсульта на 40-70%.

Почему силовые тренировки полезны для сердца? Когда мы тренируем мышцы, мышечная масса увеличивается, создавая больше областей для циркуляции крови и уменьшая нагрузку на артерии.

Лучший сон

Интенсивные тренировки с отягощениями истощают энергетические запасы организма, что облегчает засыпание. Исследование, опубликованное в The European Journal of Applied Physiology, показало, что силовые тренировки помогли пожилым мужчинам снизить количество просыпаний среди ночи. Другое исследование, опубликованное в Preventive Medicine Reports, сообщает, что любые упражнения по укреплению мышц улучшают качество сна.

Улучшение психического здоровья

Поднятие тяжестей может улучшить внешний вид, но то, что мы ощущаем внутри, важнее. Исследование, опубликованное в The American Journal of Lifestyle Medicine, показало, что регулярные силовые тренировки могут повысить уверенность в себе, снизить депрессию и тревогу.

Исследование в Frontiers in Psychology отмечает, что даже поднятие тяжестей от низкой до умеренной интенсивности может обеспечить значительное облегчение тревоги. Авторы заключают: "Эти результаты подтверждают использование силовых упражнений в лечении тревоги".

Длинная жизнь

Исследование Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, опубликованное в The American Journal of Medicine, показало, что чем больше мышечной массы у пожилого человека, тем меньше вероятность преждевременной смерти. Соавтор исследования Арун Карламангла подчеркивает: "Чем больше ваша мышечная масса, тем меньше риск смерти. Вместо забот о весе или индексе массы тела мы должны пытаться максимизировать мышечную массу".

Развитие мозга

Тренировки с отягощениями также помогают сохранить разум здоровым. Исследование, опубликованное в Британском журнале спортивной медицины, показало, что сочетание аэробных и силовых упражнений улучшает когнитивные способности у людей 50 лет и старше.

Существует также ряд исследований, свидетельствующих о пользе поддержания силы мышц ног для здоровья мозга. Например, исследование, опубликованное в Gerontology, показало, что сильные ноги в пожилом возрасте помогают предотвратить снижение когнитивных функций. Другое исследование в Frontiers in Neuroscience отмечает, что упражнения для ног необходимы для оптимальной работы мозга. Когда мы поднимаем тяжести ногами, это стимулирует производство нейронных клеток.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как распознать признаки перетренированности.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.