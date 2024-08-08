Секреты для любителей бега: как улучшить выносливость и скорость

Увлекающиеся бегом постоянно ищут способы улучшить скорость, выносливость и общую производительность. К примеру, пробегая больше миль еженедельно и подсчитывая шаги, вы научитесь бегать быстрее.

Тренировки на подъемах также способствуют более быстрому бегу. Еще одним секретом является улучшение своей формы. С правильной осанкой во время бега ваше тело будет двигаться легче, и вам не придется прилагать столько усилий, пишет eatthis.com.

Волшебный продукт для бегунов

Важной составляющей для бегунов есть питание. Исследования показывают, что выбор питательных продуктов может ускорить скорость. Ежедневное употребление белка необходимо для наращивания мышц. Ягоды несут чрезвычайную пользу и могут улучшить результаты бегуна. Малина, клюква, черника, ежевика, крыжовник и асаи имеют огромную питательную ценность и являются одними из самых полезных продуктов для бегунов.

Диетолог Мелисса Пфайстер отмечает, что ягоды содержат много антиоксидантов, витамина С, клетчатки и низкую калорийность. Они полезны для сердца, помогают снизить АД и уровень холестерина, а также регулируют частоту сердечных сокращений.

Ягоды обладают противовоспалительными свойствами и могут уменьшить мышечную боль. Исследования показали, что черника может снизить воспаление после интенсивных упражнений. Биопсия мышц подтвердила эффективность этих ягод в уменьшении боли.

Ягоды хаскап: новый суперпродукт для бегунов

Еще один достойный внимания продукт – ягоды хаскап (медовые ягоды). Исследования Университета Нортумбрии показали, что эти ягоды значительно повышают эффективность бегунов на выносливость. Профессор Глин Ховатсон отметил: "Эти маленькие ягоды помогают бегунам лучше работать во время изнурительных задач и повышают скорость на дистанции в пять километров".

Норма клетчатки для бегунов

Мужчинам рекомендуется потреблять 30-38 г клетчатки ежедневно, а женщинам - 21-25 граммов. Клетчатку можно получить из ягод, что делает их идеальными для ежедневного употребления.

Как включить ягоды в свой рацион?

Мелисса Пфайстер подчеркивает, что ягоды полезны для всех, а не только для бегунов.

"Ягоды – одни из самых полезных продуктов. Нам всем нужно сильное тело и сердце. Черника в этом поможет. Добавляйте ягоды в йогурт, салаты или хлопья, смешивайте в полосе", – добавляет Пфайстер.

Независимо от того, добавляете ли вы ягоды к завтраку, готовите смузи или едите их отдельно, наслаждайтесь этими полезными продуктами для укрепления здоровья перед следующей пробежкой.

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