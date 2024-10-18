Секреты эффективных силовых тренировок: советы от тренера

Когда вы слышите фразу "силовые тренировки", возможно, вы видите человека, поднимающего вес в спортзале, или представляете себе выполнение отжиманий. Но силовые тренировки выходят за рамки только физического развития.

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Издание eatthis.com опубликовало секреты эффективных силовых тренировок, которые вам следует знать. По словам тренера Рона "Босса" Эверлайна, силовые тренировки – это, по сути, отражение наших жизненных стремлений, это ежедневная борьба стать лучше и сильнее.

Сделайте силовые тренировки простыми и доступными

Несмотря на то, что базовые упражнения, такие как сословная тяга, важны, Эверлайн отмечает два основных аспекта: простота движений и использование доступных ресурсов. К примеру, хотя сословную тягу обычно выполняют со штангой, если у вас ее нет, можно использовать гантели, резинки или даже бутылки с водой.

"Мы стремимся поощрить людей двигаться в любом месте. Не усложняйте. Если вы делаете выпады или приседания, даже простые шаги со стулом без обременения могут стать отличным упражнением. Мы хотим укрепить не только тело, но и разум", – говорит Эверлайн.

Важность укрепления корпуса

Одной из ключевых составляющих силовых тренировок является укрепление корпуса, что, по мнению Эверлайна, больше, чем просто достижение шести кубиков на животе.

"Для меня кор – это основа любого движения. Это основа всей вашей жизни. Я интегрирую фитнес, здоровье и движение во все аспекты своего существования", – отмечает он.

Чтобы укрепить кор, Эверлайн рекомендует упражнения, прорабатывающие как передние, так и задние мышцы. Это могут быть планки, супермены и другие упражнения. "Я обожаю делать планки, потому что их можно выполнять везде", – говорит он.

С точки зрения Эверлайна, работа над корью помогает соединить физические упражнения с повседневной жизнью, поддерживая здоровое мышление. Эти упражнения требуют от вас придерживаться своих "основных" принципов и мотиваций.

Как добиться успеха?

Как в силовых, так и в кардиотренировках, для достижения успеха Эверлайн выделяет два ключевых компонента: последовательность и дисциплину.

Помимо стандартных здоровых привычек, он рекомендует найти "партнеров по духу", которые помогут вам оставаться на пути к вашим целям. Это может быть человек, ведущий активный образ жизни или кем вы восхищаетесь.

Еще один способ оставаться мотивированным – записать достижимые цели и разместить этот список в заметном месте, например, на зеркале или в автомобиле.

В конце концов, Эверлайн подчеркивает важность не сравнивать себя с другими во время тренировок. "Не позволяйте другим давить на вас, учитывая, где они находятся. Это о вашем собственном прогрессе", – отмечает он.

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