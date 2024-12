Секреты Кейт Миддлтон, которые помогают ей поддерживать форму

Кейт Миддлтон является образцом для подражания, которая известна своим активным образом жизни и любовью к различным видам спорта. Она бегает, плавает, занимается йогой, высокоинтенсивными интервальными тренировками (HIIT) и даже демонстрирует стрельбу из лука.

Принцесса Уэльская своим примером подчеркивает важность разнообразить тренировки, чтобы они приносили радость и оставались интересными. Какие активности наследницы Британского престола могут прийти вам по душе и способствовать поддержанию формы, рассказали в Eat This, Not That.

Планка каждый день

Кейт Миддлтон любит упражнения на планку, ведь они активно прорабатывают сразу несколько групп мышц, в частности пресс, ягодицы и подколенные сухожилия. Она делает 3 вида планки: классическую, боковую и "прыжок с парашютом" лежа. Каждую из них она держит около 45 секунд, повторяя до 10 раз. Это отличный способ укрепить тело и повысить выносливость.

Йога и пилатес

Йога помогает Кейт сохранять гибкость и снижать стресс, а пилатес улучшает осанку и укрепляет мышцы с минимальной нагрузкой на суставы. Кроме того, оба вида упражнений можно выполнять дома с помощью обучающих видео, однако для лучших результатов лучше выбирать сертифицированного тренера.

Кардиотренировки

Кейт Миддлтон активно сочетает тренировки на укрепление с кардионагрузками, такими как велосипед, бег и плавание. Для разнообразия полезно комбинировать эти упражнения, чтобы тренировать разные группы мышц. Если у вас нет времени на длительные пробежки, попробуйте простые кардио упражнения дома, такие как ходьба, прыжки или танцы.

Тренировки с другом

Занятия с партнером могут значительно повысить мотивацию и помочь достичь фитнес-целей. Совместные тренировки с кем-то, кто поддерживает и вдохновляет, делают процесс более увлекательным и последовательным. В частности, Кейт часто тренируется со своей сестрой Пиппой Миддлтон. Их тренировка состоит из кардио, силовых упражнений и растяжки.

