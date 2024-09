Секреты красоты и успеха: как Блэйк Лайвли поддерживает форму в 37 лет

Если вы обожаете Блейк Лайвли за ее роли в фильмах и сериалах, знайте, что она не только талантливая актриса, но и замечательная жена, мама и очень ответственный человек. Вместе со своим звездным мужем, Райаном Рейнольдсом, Лайвли воспитывает сына и трех дочерей и несмотря на тяжелый график она находит время для интенсивных тренировок.

Физические упражнения являются незаменимой частью жизни, помогая ей сохранять подтянутую форму и улучшать самочувствие. В чем секрет ее фитнес-режима, узнавали в Eat This, Not That.

Последовательность

Для Блейк Лайвли характерно привлекать внимание своими стильными образами. Ее успех в части обусловлен ее умением выглядеть безупречно, что вызывает интерес к ее здоровью и фитнесу. Тренер Лайвли, Дон Саладино, подчеркивает, что ключ к ее успеху - это последовательность в тренировках и усилиях, несмотря на все проблемы, которые могут случаться. Он отмечает, что даже с трудностями, такими как недосыпание, Лайвли продолжает работать над собой, сохраняя решимость.

Позитивный настрой во время тренировок

Лайвли демонстрирует, что не нужно заниматься тренировками непрерывно, однако важно осознавать их необходимость. Таким образом целесообразно сделать упор на регулярность и постепенный прогресс, поскольку нет необходимости достигать идеальных результатов сразу. Важно поддерживать постоянство и постепенное движение вперед.

Настойчивость и интенсивность тренировок

Для подготовки к ролям Лайвли тренировалась по 5-6 дней в неделю, а ее тренировки включали упражнения для верхней и нижней части тела, а также активности в бассейне. Она также работала с диетологом, который рекомендовал ей включать овощи, белки и медленно сжигаемые углеводы в рационе.

Растяжки и силовые тренировки

Тренировки Лайвли для всего тела можно выполнять 3-4 раза в неделю в течение 1 часа. Такой интенсив включает разминку (например, поза ребенка и растягивание бедер) и 3 цикла упражнений. К циклическим упражнениям относятся отжимания, приседания с гантелей, становая тяга и гребки с гантелями.

Комфортная еда

Лайвли известна своей любовью к комфортной еде, особенно к макаронам с сыром. На своей странице в Instagram она поделилась своим рецептом. Лайвли писала: "Это не реклама. Я страстно люблю макароны с сыром. Это чертовски вкусно ... Вместо этого: добавьте большую порцию цельного молока, всыпьте сырный порошок, 1/3 кусочка сливочного сыра и две большие горсти свежего тертого острого чеддера и/или твердого козьего сыра гауда. Я люблю смешивать все 3. Вкусного". Также ей нравится пицца из Patsy's в Нью-Йорке. Это свидетельствует, что даже всемирно известные звезды любят простую, доступную и вкусную еду.

