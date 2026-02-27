Секреты питания при артрите: что стоит добавить в рацион

Артрит – это хроническое заболевание, которое вызывает боль и воспаление суставов у миллионов людей. Его симптомы могут усиливаться с возрастом, а эффективного лечения пока не существует.

Видео дня

Однако правильное питание способно облегчить дискомфорт и поддержать здоровье суставов. Издание eatthis.com рассказывает, какие продукты помогают уменьшить воспаление и сделать ежедневный рацион более полезным для людей с артритом.

Исследования показывают, что некоторые продукты уменьшают боль и воспаление благодаря высокому содержанию витаминов и минералов. Включение здоровых пищевых привычек в повседневный рацион позволяет максимально использовать пользу питательных веществ. По словам диетолога Сидни Грин, важнейшей привычкой при артрите является ежедневное потребление достаточного количества зеленых овощей.

"Употребление большого количества зеленых овощей критически важно для борьбы с воспалением и поддержания здоровья суставов. Листовая зелень, брокколи, брюссельская капуста, спаржа богаты антиоксидантами и фитохимическими веществами, которые помогают защищать клетки от повреждений", – объясняет Грин.

Фонд артрита также отмечает, что зеленые овощи, такие как шпинат, капуста кале и другие листовые культуры, способны защищать клетки от свободных радикалов благодаря высокому содержанию антиоксидантов и витаминов А, С и К.

Исследование, опубликованное в Международном журнале профилактической медицины, подтверждает, что антиоксиданты могут значительно улучшать активность артрита и помогать бороться с оксидативным стрессом при ревматоидном артрите.

Другое исследование, опубликованное в Американском журнале медицины образа жизни, показало, что диета, богатая темно-зелеными листовыми овощами, повышает уровень бета-каротина – пигмента, который превращается в витамин А. Это также снижает уровень С-реактивного белка (СРБ), белка, повышенный уровень которого свидетельствует об остром воспалении. Таким образом, потребление таких овощей потенциально уменьшает риск или тяжесть хронических воспалительных заболеваний.

Исследователи назвали такую экспериментальную диету "Продукты, снижающие воспаление ежедневно" (LIFE). В ее состав входят шпинат, капуста кале, листовая капуста, мангольд и бок-чой.

Итак, если у вас артрит, стоит добавить в рацион больше листовой зелени и крестоцветных овощей. Они могут уменьшить воспаление, которое вызывает боль, и при этом улучшить общее состояние здоровья.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какая польза шпината для здоровья.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.