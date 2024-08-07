Секреты похудения: 10 эффективных способов для быстрого результата

Можно найти много простых и быстрых методов для похудения и сохранения здорового образа жизни. И нет необходимости соблюдать изнурительные тренировки или строгие диеты. Представьте, что вы начнете применять хотя бы одну из этих привычек – это будет значительный шаг к улучшению своего тела.

Узнайте, как без труда избавиться от лишних килограммов. Издание eatthis.com опубликовало 10 действенных советов, которые можно начать использовать прямо сейчас.

Дыхательные упражнения

Вдыхайте на "раз-два", выдыхайте на "три-четыре". Исследование Университета штата Огайо показало, что стресс способствует набору веса. Женщины после стрессового события в течение 7 часов сжигают на 104 калории меньше, чем те, кто не испытывает стресса. Глубокие дыхательные упражнения помогают снижать уровень стресса и кортизола, что связано с жиром на животе и тягой к сладкому.

Правильная осанка

Ваше тело влияет на ваш разум. Правильная осанка может улучшить настроение и снизить уровень кортизола. Психолог из Гарварда Эми Кадди считает, что сиденье прямо улучшает настроение, принимая определенные "позы силы". Сидение с ровной спиной и напряженным прессом активирует больше мышц и помогает сжигать калории.

Использование лестницы

Выбирайте лестницу вместо лифта. В зданиях с пятью этажами подниматься по лестнице быстрее, чем ждать лифт. Исследования показывают, что офисные работники экономят до 15 минут в день, избегая лифта, и сжигают больше калорий, поднимаясь по лестнице.

Улучшение качества сна

Многочисленные исследования доказывают, что спящие меньше люди чаще имеют избыточный вес. Недостаточный сон связан с желанием высококалорийной еды. Люди, которые спят меньше, склонны выбирать продукты с высоким содержанием углеводов и кушать большие порции. Достаточный сон помогает избежать голода и выбора нездоровой пищи.

Мотивационная одежда

Надевайте то, что подчеркивает вашу фигуру. Хорошая одежда повышает самооценку и стимулирует заботиться о своем теле.

"Ношение стильной одежды, заставляющей чувствовать себя привлекательным, побуждает питаться лучше", – говорит клинический психолог Кэти Рикель.

Температурный режим

"Высокие температуры внутри помещений могут способствовать ожирению", – пишут исследователи из Медицинского центра Маастрихтского университета. Прохладный воздух помогает телу сжигать больше калорий и поддерживать похудение.

Контрастный цвет тарелки

Пища из тарелки контрастного цвета помогает снизить порции. Исследования Корнельского университета показывают, что этот простой прием помогает контролировать количество употребляемой пищи, называя это "умом над материей".

Джинсовый день

Надевайте повседневную одежду, оставляя костюм и галстук дома. Исследования Американского совета по физическим упражнениям показывают, что обычные джинсы повышают активность в течение дня. Люди, носящие повседневную одежду, делают больше шагов и сжигают больше калорий.

Музыка во время тренировки

Важным элементом для тренировок есть наушники. Исследователи из Университета Брунеля обнаружили, что любимая музыка во время тренировки может увеличить выносливость до 15%, способствуя большему сжиганию калорий.

Подъем на наклоне

Увеличьте наклон беговой дорожки с 0 до 1 процента, чтобы сжечь больше калорий. Вы сможете сжечь 420 калорий за 30 минут вместо 388 на ровной поверхности.

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