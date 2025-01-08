Секреты правильного приема душа: как не навредить коже и здоровью

Душ – это не только способ очистить тело, но и момент релаксации и размышлений. Однако не всегда долгий прием душу приносит пользу.

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Как выяснилось, чрезмерное пребывание в воде или слишком горячая температура могут отрицательно повлиять на состояние кожи и общее здоровье. Издание eatthis.com рассказывает, сколько времени можно находиться в душе без ущерба и как правильно заботиться о своей коже.

Врачи уверяют, что не нужно принимать душ каждый день. Бетси Гринлиф, доктор медицинских наук, урогинеколог, говорит: "Горячая вода и агрессивные моющие средства могут убрать из кожи ее природные масла. Чем чаще вы моетесь, тем сухее становится кожа. Два раза в неделю – это нормально, но все зависит от вашей активности и комфорта".

Важнейший момент: после тренировки обязательно нужно принять душ. Пот смешивается с бактериями, что может привести к различным кожным проблемам: от акне до грибковых инфекций. Кроме того, уменьшается защита от ультрафиолета, что увеличивает риск солнечных ожогов.

Следовательно, если следовать простейшему совету по поводу душа, он будет звучать так: "Примите душ, но не слишком долго и только после пота".

Если вы в душе больше 15 минут, это слишком долго

Общее правило: не больше 15 минут, говорят врачи. Анна Чакон, доктор медицинских наук, дерматолог, отмечает: "5-15 минут – это оптимальное время для душа. Вы успеваете вымыть волосы, нанести шампунь и кондиционер, а также очистить кожу. Если время затягивается больше, кожа может стать сухой или вода остынет , что сигнализирует о времени выхода".

Температура воды имеет значение

Самое главное: чем горячее вода, тем короче должен быть ваш прием душа. Горячая вода может повредить кожу, лишая ее натуральных масел. Доктор Гринлиф добавляет, что длинный душ с горячей водой может привести к перегреву и увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ваше тело имеет естественный защитный барьер, состоящий из белков и липидов. Горячая вода с мылом может разрушать этот барьер, отмечает дерматолог Хайди Уолдорф.

Преимущества холодного душа

Короткий холодный душ может быть полезен. Дерматолог Ариэль Каувар подчеркивает, что холодный душ помогает сохранять влагу в коже, особенно в холодное время года. Он также может положительно влиять на иммунную систему и улучшать состояние кожи, придавая ей естественный сияние. Холодная вода укрепляет волосы, закрывая кутикулу, не причиняя вреда естественному барьеру.

Что важно при принятии душа?

Оставайтесь в душе не больше 15 минут, не пользуйтесь слишком горячей водой (если вы способны выдержать), и старайтесь использовать натуральное мыло, не содержащее агрессивных химикатов. Еще один совет: лучше принимать душ вечером. Это позволит очистить кожу от грязи и накопившихся в течение дня микробов, и это помогает коже восстанавливаться во время сна, как пояснила косметолог Эха Тейлор.

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