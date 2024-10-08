Секреты шпината: полезные свойства и нежелательные побочные эффекты

Шпинат известен своими полезными свойствами для здоровья, такими как снижение АД и улучшение умственной деятельности. Однако исследователи обнаружили, что он может также способствовать росту кишечных бактерий, продуцирующих нежелательные газы.

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Ученые из Венского и Константского университетов обнаружили, что серосодержащий сахар сульфохиновоза, присутствующий в листовых овощах, стимулирует рост специфических бактерий в кишечнике. Это исследование, опубликованное в журнале The ISME Journal, показало, что после употребления шпината в кишечнике образуется газ сероводород, пишет eatthis.com.

При низких уровнях сероводород может оказывать противовоспалительное действие, но в чрезмерном количестве он связан с риском развития рака. Поэтому ученые принялись исследовать, как именно микробиом кишечника, состоящий из множества видов микроорганизмов, расщепляет сульфохиноз.

Микробиом кишечника является важным звеном между потребляемой пищей и общим состоянием здоровья, поскольку помогает организму усваивать полезные вещества. Как пояснил один из ведущих авторов исследования, ученые до сих пор не до конца понимают, какими именно соединениями питаются микробы и как происходит их переваривание.

В предыдущих исследованиях было обнаружено, что микробы используют сульфохиноз как питательный элемент. Однако теперь ученые шагнули вперед и детально проанализировали образцы кала, чтобы лучше понять, как именно этот сахар влияет на микроорганизмы в кишечнике.

"Мы выяснили, что в отличие от глюкозы, которая служит пищей для многих микроорганизмов, сульфохиновоза стимулирует рост только определенных ключевых микроорганизмов", – отметил Дэвид Шлехек, микробиолог из Константского университета.

Особое внимание было обращено на то, что сульфохиновоза стимулирует развитие бактерии Eubacterium rectale, которая является одним из наиболее распространенных микроорганизмов в здоровом кишечнике человека. "Эти бактерии ферментируют сульфохиноз, производя дигидроксипропансульфонат (DHPS), который становится источником энергии для других микроорганизмов. Они, в свою очередь, превращают DHPS в сероводород", - добавил Шлехек.

Сероводород производится не только клетками организма, но и микроорганизмами после потребления зелени, в частности, шпината. Это открытие интересно, ведь раньше считалось, что только продукты, богатые белками и жирами (например мясо), приводят к образованию сероводорода. Однако теперь понятно, что и овощи, в частности, шпинат, тоже могут способствовать образованию этого газа.

Несмотря на это, шпинат имеет немало преимуществ для микробиом кишечника, поэтому его следует продолжать употреблять. Исследователи намерены выяснить, есть ли у сульфохинозы другие полезные свойства, кроме того, что она влечет за собой газообразование. Они подозревают, что этот сахар может обладать пребиотическими свойствами, стимулируя рост полезных бактерий в кишечнике.

Таким образом, шпинат следует включать в рацион, но не забывать о разнообразии овощей, потребляя также другие цветные овощи, чтобы поддерживать баланс микрофлоры и минимизировать образование нежелательных газов.

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