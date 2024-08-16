Секреты тренировок: как избавиться от жира в верхней части живота

Избыток жировой ткани в области живота значительно повышает риск развития таких заболеваний как диабет, сердечные болезни и рак. Поэтому избавление от этого жира – важная составляющая вашего здоровья.

Наряду со здоровым питанием, силовыми и кардиотренировками, важно принимать дополнительные меры по поддержанию фигуры. Если вы не уверены, какие упражнения включить в свой план, издание eatthis.com в этом поможет.

Тренер по фитнесу и питанию Тим Лю рекомендует проводить общетренировочные сессии дважды или трижды в неделю и выполнять кардио между основными упражнениями. Такой режим способствует уменьшению жировых отложений.

"Если вы уже придерживаетесь этой программы, я подготовил несколько дополнительных советов, которые помогут вам ускорить процесс похудения. Эти тренировочные секреты я применяю со своими клиентами для эффективного избавления от жира", – добавляет тренер.

Включайте больше односторонних упражнений

Чтобы сжечь жир на животе, попробуйте больше тренировать одну сторону тела. Односторонние упражнения, такие как жимы и выпады, позволяют лучше концентрироваться на отдельных мышцах и требуют повышенного уровня координации и работы мышц кора. Это усиливает нагрузку на тело, что увеличивает расход калорий и активацию мышечных волокон. Прибавляя к своей тренировке односторонние движения, вы значительно повысите эффективность своей программы.

Кардио во время отдыха

Чтобы постоянно поддерживать высокую частоту сердечных сокращений и сжигать больше калорий, вместо обычного отдыха во время подходов выполняйте кардио движения. Это позволит вам не только оставаться активным, но и снизить уровень жировых отложений. Лучшие движения кардио для отдыха между упражнениями включают махи гирями, прыжки на скакалке или легкое педалирование на велотренажере.

Увеличивайте интенсивность

При выполнении подходов следует усилить интенсивность работы мышц. Во время эксцентрической фазы движения (опускание веса) снизьте скорость до двух или четырех секунд. Это заставит ваши мышцы работать больше, стабилизируя упавший вес, что, в свою очередь, сделает тренировку более результативной.

Эту технику можно применить к любым упражнениям. Просто выберите несколько движений и получайте максимальный результат.

Финишеры для завершения тренировок

Для завершения тренировки попробуйте добавить финишера с высокой интенсивностью, чтобы стимулировать избыточное потребление кислорода после тренировки (EPOC) и ускорить сжигание жира. Вот пример финишера, который можно выполнить:

Приседания с весом тела (15 повторений)

Попеременные обратные выпады (8 повторений каждой ногой)

Прыжковые приседания (10 повторений)

Проделайте эти упражнения подряд в 3-4 подходах и наблюдайте за прогрессом в избавлении от жира на животе.

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