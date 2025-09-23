Сердце под контролем: простая диета, продлевающая жизнь

Здоровое сердце – залог долгой и активной жизни, и правильное питание играет в этом ключевую роль. Врач Акил Тахербхай лично убедился, что изменение рациона может не только предотвратить болезни, но и частично их обратить вспять.

Его собственный путь от пациента после сердечной операции до активного марафонца вдохновляет на изменения. Издание eatthis.com опубликовало советы врача по пищевым привычкам, которые действительно работают для здоровья сердца.

Семейный врач из города Гадсден (штат Алабама) лежал на каталке по дороге в операционную для проведения шунтирования сердца. Глядя на яркий свет над собой, он подумал: "Хочу ли я и дальше жить так? Есть два пути: сидеть в кресле, наблюдая за жизнью детей, и ждать смерти, или взять контроль в свои руки и изменить рацион". Выбор был сделан в пользу второго варианта.

Путь к более здоровому сердцу

В своей книге "Открытое сердце" доктор Тахербхай описал свой путь от человека, который не представлял жизни без мяса, до пациента, который восстановился после операции, покорил Килиманджаро и даже в 76 лет регулярно бегает марафоны. Его цель – показать другим, что контроль над собственным питанием способен изменить жизнь.

Основные принципы, которые он предлагает:

делать ставку на полезные продукты: овощи, фрукты, орехи, бобовые и цельнозерновые;

отказаться от промышленно обработанной пищи и сократить простые сахара – глюкозу, фруктозу и сахарозу;

ежедневно уделять физическим нагрузкам не менее получаса шесть раз в неделю;

внедрить в жизнь йогу, медитацию и духовные практики.

Почему стоит выбирать растительную диету?

"Я убежден, что питание важнее спорта. Лучший выбор для сердца – это цельная растительная диета. Она помогает нормализовать уровень холестерина, снижает давление и способна не только предупредить, но и избежать развития сердечных болезней", – говорит Тахербхай.

Врач советует сделать переход на растительный рацион главным шагом и делится собственными пищевыми привычками.

Утро начинается с воды

"Мой знакомый гастроэнтеролог посоветовал ежедневно пить два стакана теплой воды сразу после пробуждения. Теперь это мой утренний ритуал: после чистки зубов выпиваю воду, а потом позволяю себе кофе", – отмечает врач.

Фрукты вместо сладостей

"На завтрак я делаю смузи из любых фруктов, которые есть под рукой. Без дополнительного сахара. Во фруктах есть фруктоза, но благодаря клетчатке уровень сахара в крови растет медленно", – говорит врач.

Минимум мяса

"Отказаться от мяса непросто, но когда сердце под угрозой, находишь силы. Мужчинам нужно около 56 г белка в день, женщинам – 46 г. Это вполне реально получить из растительных продуктов. Например, большой стейк содержит примерно 70 г белка", – отмечает врач.

Без молочных продуктов

"Мне было легко, потому что я имею непереносимость лактозы. Но даже те, кто ее не имеет, должны помнить: более 65% населения мира не переносит лактозу, а молочные продукты содержат большое количество насыщенных жиров", – объясняет врач.

Исключить фабричную еду

"Я всегда говорю пациентам: читайте состав. Если не можете произнести название ингредиента – не стоит это есть", – отмечает Тахербхай.

Больше клетчатки

"Около 11:30 я обедаю. Это может быть суп из семи видов фасоли или тушеный бок-чой с имбирем. Добавляю лишь четверть чайной ложки масла. Бобовые и зелень богаты клетчаткой, что помогает снижать уровень холестерина, а также содержат калий, который способствует нормализации давления", – говорит он.

Легкий ужин и не позднее захода солнца

"Вечером ем цельнозерновой или пророщенный хлеб, рисовые крекеры с чатни, суп или блюда из овощей и сладкого картофеля. Главное правило – не есть после захода солнца", – заключает Тахербхай.

Исследование, представленное на конференции Американской ассоциации сердца в 2019 году, подтвердило: употребление калорийной пищи после 18:00 повышает риск гипертонии и проблем с уровнем сахара в крови.

Жизнь с качеством, а не только с годами

"Меня не волнует сама продолжительность жизни: современная медицина дает возможность оставаться живым. Но для меня важно иметь качество жизни. Именно поэтому я выбираю цельнозерновые и растительные продукты. И так, сегодня я пробежал почти 6 километров", – отмечает врач.

