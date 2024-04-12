Сезон клещей в разгаре: какие места на теле больше всего любят опасные паразиты

На улице уже достаточно тепло, а это значит, что проснулись и активизировались клещи. Это очень опасные мелкие членистоногие, которые переносят возбудителей опасных заболеваний, таких как энцефалит и боррелиоз.

Во время весенних прогулок нужно соблюдать определенные правила, чтобы минимизировать риск быть укушенными, а после них тщательно себя проверять. Минздрав рассказал, какие места на теле обязательно нужно осматривать после пребывания на природе, ведь их очень любят клещи.

Вероятно, во время отдыха вы не заметите, что вас укусил клещ, ведь они выделяют анестетик и обезболивают рану.

Куда может укусить клещ

Клещи чаще всего присасываются к местам на теле, где кожа тонкая и нежная. Также они могут заползти под одежду и застрять там, где есть складки ткани.

Когда придете домой, обязательно осмотрите себя снизу вверх в следующих местах:

Линия носков;

Подколенная впадина;

Зона нижнего белья;

Живот;

Подмышки;

Грудь;

Воротник рубашки;

Шея и уши;

Волосы и кожа головы.

Также после посиделок на природе или прогулок стоит принять душ и постирать всю одежду, в которой вы были, ведь на ней где-то могли зацепиться клещи.

Как защитить себя от клещей

Во-первых, стоит воздержаться от прогулок по лесу, однако если вы запланировали отдых на природе, или там, где есть высокая трава, то позаботьтесь о безопасной одежде. Это должны быть высокие носки, кофты с длинными рукавами и брюки. Также следует одевать что-то светлое, чтобы сразу заметить, если на вас упал клещ.

Во-вторых, во время прогулки держитесь поближе к центру тропы и не входите в траву.

В-третьих, применяйте репелленты – средства, отпугивающие насекомых.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какие клещи переносят энцефалит и боррелиоз.

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