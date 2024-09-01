Сезон пикников: какую пищу не стоит брать с собой на природу

Если вы заботитесь о своем питании, следует пересмотреть свой подход к выбору блюд и заменить некоторые более полезными альтернативами. Это касается и того дня, когда вы запланировали отправиться на пикник.

Некоторые популярные блюда, обычно готовящие на огне, лучше обойти. Издание eatthis.com знает, какие из них действительно не следует включать в меню.

По словам диетолога Бриттани Данн, наиболее неподходящим выбором на природе есть некоторые салаты. К ним относятся картофельные и макаронные салаты, а также салат из капусты. Основной компонент этих блюд – майонез, содержащий много калорий.

"Обычно эти салаты обладают высоким содержанием жира, что существенно повышает количество калорий в порции", – отмечает Данн.

Почему майонезные салаты – самый плохой выбор на пикник?

В качестве примера можно взять классический картофельный салат с яйцом. Согласно данным USDA, полстакана такого блюда содержит 11,8 г жира. Учитывая, что диетические рекомендации советуют потреблять от 20 до 35% калорий из жиров, это означает, что для человека весом 1 свыше 60 кг оптимальное количество жира в день составляет от 34 до 68 граммов. Хотя полстакана картофельного салата может не превышать вашу норму, сочетание его с другими калорийными блюдами на барбекю может быстро приблизить вас к суточному максимуму.

"К тому же, летом такие блюда скорее портятся, что повышает риск пищевых отравлений", – предостерегает Данн.

Оставление вареных крахмалов, таких как макароны для салата, на длительное время при комнатной температуре также может привести к пищевому отравлению из-за размножения бактерии Bacillus cereus. Эта бактерия может активно расти в таких продуктах как рис, молочные продукты, специи и овощи – именно те ингредиенты, которые часто встречаются в салатах.

Более здоровые альтернативы

Если вы не можете отказаться от этих вкусных блюд, Данн советует попробовать сделать их более полезными.

"Для сохранения кремовой текстуры используйте нежирный греческий йогурт вместо майонеза. Это уменьшит содержание жира и добавит белка", – рекомендует диетолог.

Другие идеи для более полезных салатов:

Увеличивайте долю овощей по сравнению с картофелем или макаронами. Это придаст салатам хрусткость и обогатит их витаминами и микроэлементами.

Попытайтесь изменить тип картофеля или макарон. К примеру, используйте сладкий картофель или макароны на основе бобовых, чтобы увеличить пищевую ценность.

Всегда храните блюда охлажденными. Размещение их на подносах со льдом или удержание в холодильнике снижает риск порчи.

Еще несколько блюд, которых следует избегать на природе

Данн также рекомендует избегать других продуктов, которые могут навредить вашему здоровью. К примеру, не стоит увлекаться сосисками и хот-догами.

"Эти продукты увеличивают потребление обработанного мяса и натрия", – объясняет Данн. В качестве альтернативы она рекомендует выбирать куриные или индюшачьи колбаски с лучшим составом.

Чипсы с соусом – еще один популярный, но опасный выбор. "Легко превысить размер порции и употребить избыточное количество жира и натрия. Для соусов можно использовать нежирный греческий йогурт или хумус, а вместо чипсов лучше подавать нарезанные овощи", – предупреждает Данн.

И хотя один день употребления салатов с майонезом или хот-догов не испортит ваше здоровье, все же лучше ограничить их количество и выбирать более здоровые альтернативы. Важно помнить о балансе: небольшие порции, внимательность к собственному насыщению и использованию полезных блюд, таких как салаты из свежих овощей, фрукты или легкие соусы помогут сохранить ваше здоровье даже во время пикника.

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