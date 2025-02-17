Сезон простуды в разгаре: 10 продуктов, которые укрепят вашу иммунную систему

Когда длится сезон простуд и гриппа, важно позаботиться об укреплении иммунитета. Правильное питание может стать эффективным фактором поддержки здоровья и повышения защитных сил организма.

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Существует множество продуктов, способствующих улучшению иммунной функции и они могут стать основой вашего зимнего рациона. Издание eatthis.com опубликовало список из десяти лучших продуктов, которые помогут вашему организму оставаться сильным и здоровым в этот период.

Ягоды

Черника, клубника, малина и ежевика – все эти ягоды богаты витамином C и антиоксидантами, которые помогают укрепить иммунитет. Яркие цвета (красные, синие, фиолетовые, черные) свидетельствуют о высоком содержании антоцианов, обладающих мощными антиоксидантными свойствами. Это подтверждается исследованиями, указывающими на их роль в поддержании иммунной системы.

Чеснок

Чеснок является известным и исследованным продуктом, способным усилить иммунитет благодаря биоактивному соединению аллиина. Это вещество обладает антибактериальными свойствами, а еще чеснок содержит аллицин – природный антибиотик, помогающий бороться с инфекциями.

Лиственная зелень

Шпинат, капуста, рукола и другие листовые овощи богаты витамином C, бета-каротином и антиоксидантами, которые поддерживают иммунитет. Исследования показывают, что в странах, где зелень является основной частью рациона, население имеет более сильную иммунную систему.

Крестоцветные овощи

Капуста, брокколи и другие крестоцветные овощи содержат уникальные соединения, активирующие защитные клетки иммунной системы. Они также оказывают непосредственное влияние на химические сигналы, стимулирующие деятельность иммунных клеток.

Сладкий картофель

Этот ярко-оранжевый корнеплод содержит много антиоксидантов и бета-каротина, что укрепляет иммунитет. Картофель также обеспечивает более 100% суточной нормы витамина А и содержит витамин C, клетчатку, калий и магний.

Цитрусовые

Цитрусовые – это отличный источник витамина C, поддерживающего иммунные клетки. Они также содержат фолиевую кислоту и другие биоактивные компоненты, уменьшающие воспаление в организме.

Миндаль

Миндаль – богат витамином E, который помогает повысить количество Т-клеток – иммунных клеток, борющихся с патогенами. Он также улучшает микробиот кишечника, а это положительно влияет на общее здоровье.

Семена

Тыквенные, кунжутные, конопляные семена богаты селеном, что стимулирует выработку лейкоцитов, улучшая способность организма бороться с инфекциями. Они также содержат витамины группы B, клетчатку и цинк.

Грибы

Грибы содержат селен, витамин D и B6 – важные питательные вещества для иммунной системы. Витамин D особенно необходим для борьбы с бактериями и вирусами. Ультрафиолетовое излучение увеличивает содержание этого витамина в грибах, делая их еще более полезными.

Йогурт

Йогурт богат пробиотиками, которые помогают поддерживать здоровую микробиоту кишечника – первую линию защиты организма от патогенов. Пробиотики также укрепляют иммунную систему, улучшают усвоение питательных веществ и снижают риск определенных заболеваний.

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