Брокколи: как этот зеленый суперфуд поможет улучшить здоровье

Брокколи – один из самых полезных овощей. Это не только вкусное дополнение к блюдам, но и мощное средство в борьбе с хроническими заболеваниями.

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Потребление брокколи может помочь снизить риск рака, улучшить работу кишечника и обеспечить организм необходимым количеством клетчатки. Издание eatthis.com объясняет, почему этот овощ заслуживает места в вашем ежедневном рационе.

"При употреблении брокколи вы получаете антиоксиданты и глюкозинолаты, которые способны предотвращать болезни. Глюкозинолаты, преимущественно встречающиеся в капустных растениях, таких как брокколи, обладают антимикробными и противораковыми свойствами", - объясняет диетолог Керри Габриэль.

Исследования показывают, что брокколи может быть особенно полезен для снижения вероятности развития рака органов пищеварения. Так, исследование 2020 года в журнале Nutrition and Cancer показало, что большее потребление крестоцветных овощей может снизить риск рака желудка, а мета-анализ 2013 года в Annals of Oncology обнаружил связь между капустными овощами и снижением риска рака толстой кишки.

Помимо противораковых свойств, брокколи также может помочь улучшить здоровье вашей пищеварительной системы.

"В одной чашке брокколи вы получаете около 10% от рекомендованной дневной нормы клетчатки. Клетчатка способствует поддержанию здоровья пищеварительной системы и нормальному функционированию кишечника", – отмечает Габриэль.

Исследование 2015 года, опубликованное в Journal of Cancer Prevention, показало, что брокколи не только помогает регулировать работу кишечника у молодых людей с запорами, но может улучшить баланс кишечных бактерий, способствуя росту полезных бактерий и уменьшая количество потенциально вредных. Поэтому, если вы все еще не определились, какой гарнир подать на ужин, брокколи может стать отличным выбором.

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