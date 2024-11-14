Шампанское: как любимый праздничный напиток влияет на ваше здоровье

Шампанское – символ праздничных моментов и радости, без которого сложно представить Новый год, юбилеи или другие торжества. Но этот игристый напиток влияет на организм гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд.

Видео дня

Помимо повышения настроения и быстрого эффекта опьянения, шампанское обладает как полезными, так и потенциально вредными свойствами.

Или шампанское полезнее других напитков?

"Если вы уже решили выпить, то шампанское может стать более здоровым выбором по сравнению с другими алкогольными напитками, которые содержат больше калорий и алкоголя", - делится тренер по питанию Брэд Дитер. вариантом.

Шампанское может быть менее вредным среди алкогольных напитков, но не забывайте, что оно все равно алкоголь.

Шампанское поможет улучшить память

"Во всем есть как плюсы, так и минусы. Хорошая новость в том, что этот популярный напиток содержит фенольную кислоту, которая положительно влияет на память и может способствовать долголетию", – подчеркивает тренер Джон Фокс.

Исследование, проведенное в 2013 году Университетом Рединга, показало, что фенольная кислота в шампанском улучшает пространственную память у животных. фермента CNPase, что положительно влияет на когнитивные функции и может снижать риск развития заболевания Альцгеймера.

Следовательно, бокал шампанского, конечно, в умеренных количествах, может быть полезен вашему мозгу.

Эффект опьянения наступает быстрее

Замечали ли вы, что после бокала шампанского вы быстро испытываете легкое головокружение? Это не просто ваши ощущения – шампанское действительно "бьет в голову" быстрее других напитков. .

"Это объясняется тем, что углекислый газ ускоряет всасывание алкоголя в кишечнике", - объясняет Фокс. употребляя шампанское.

Как шампанское влияет на метаболизм?

Один бокал брюта содержит около 80-90 калорий, что меньше, чем в стандартном бокале белого или красного вина (до 130 калорий).

"Это так называемые пустые калории, и они могут подтолкнуть вас к перееданию", - объясняет Реймерс. Общий обмен веществ.

Антиоксиданты в шампанском – плюс для сосудов

Как и другие вина, шампанское содержит антиоксиданты, которые способствуют здоровью сосудов, предотвращают образование тромбов и улучшают кровообращение. неделю.

Обезвоживание – возможный побочный эффект

Шампанское, как и любой другой алкоголь, снижает уровень антидиуретического гормона (АДГ), что способствует потере жидкости из-за частого мочеиспускания.

Чтобы избежать обезвоживания, следует чередовать бокал шампанского со стаканом воды. Это поможет предотвратить головные боли, вздутие, усталость и тошноту.

Шампанское улучшает настроение

Не зря люди выбирают шампанское для празднований. "Исследования показывают, что бокал или два этого напитка поднимают настроение и делают человека более общительным", – рассказывает Дитер.

Чувство сытости благодаря пузырям

Газированное шампанское может помочь вам скорее почувствовать насыщение, чем другие алкогольные напитки без пузырьков. "Углекислый газ увеличивает ощущение сытости, что помогает избежать переедания", – отмечает Дитер. Однако не стоит пить на пустой желудок – пища поможет замедлить всасывание алкоголя.

Таким образом, бокал шампанского может стать отличным выбором для праздничных моментов, если употреблять его с умом и в умеренных количествах.

Ранее OBOZ.UA писал, какие напитки вредят здоровью.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.