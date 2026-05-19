'Шансов почти не было': во Львове спасли 3-летнего мальчика с ожогами 70% площади тела. Видео

Во Львове врачам удалось спасти жизнь трехлетнего мальчика, который получил сверхтяжелые ожоги большей части тела. Медики признаются, что шансы на спасение были минимальными, однако борьба продолжалась до последнего.

После сложного лечения ребенок уже вернулся домой и отпраздновал свой день рождения в кругу семьи. Об этом сообщила Больница Святого Николая.

Малыш, которого зовут Демьян, получил ожоги случайно – он наткнулся на кастрюлю с кипятком. В результате было поражено около 70% поверхности его тела, что является критическим показателем для ребенка такого возраста.

Врачи сразу оценили состояние как крайне тяжелое и отмечали, что шансов на спасение почти не было.

Лечение длилось более двух с половиной месяцев в Больнице Святого Николая. Первые две недели мальчик провел в реанимации, где медики боролись за стабилизацию его состояния.

За это время ребенок перенес 12 сложных операций по пересадке кожи, многочисленные переливания крови и постоянную боль. Только после этого раны начали постепенно заживать.

Благодаря слаженной работе врачей реанимации и ожоговых хирургов удалось достичь положительной динамики. Сейчас Демьян уже улыбается, играет и вернулся домой.

Свое трехлетие он встретил в кругу семьи, где смог задуть праздничные свечи.

