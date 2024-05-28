Шелушение кожи: причины, профилактика и эффективные методы лечения

Наша кожа служит защитным щитом от внешней среды, а потому неудивительно, что по тем или иным причинам эпидермис может потерять свой здоровый внешний вид. Именно шелушение кожи остается распространенным явлением, которое может удивить и стать настоящей проблемой.

От незначительных раздражений до серьезных состояний, причины шелушения могут быть разнообразными. Почему возникает шелушение и как с ним бороться, узнавали в OBOZ.UA.

Сухой тип кожи

Шелушение кожи является симптомом сухости, когда сальные и потовые железы вырабатывают меньше жира и пота. Чаще с этой проблемой сталкиваются люди с сухой или чувствительной кожей. В таком случае следует обратиться к дерматологу перед использованием новых средств для ухода за кожей.

Инфекция

Инфекции, такие как стафилококк, часто вызывают шелушение кожи. Грибковые инфекции, такие как микоз стоп, зуд и стригущий лишай, также сопровождаются этим симптомом. Кроме того, шелушение может быть признаком системных заболеваний, например, скарлатины.

Аллергическая реакция

Сухая среда, холодная погода, раствор хлора в бассейнах и другие раздражающие средства для ухода за кожей могут вызвать сухость лица. Шелушение также может быть следствием сезонной, пищевой или медикаментозной аллергии. Реже это может свидетельствовать о раке кожи, особенно после длительного воздействия солнца.

Медицинские условия

Шелушение кожи часто возникает из-за хронических кожных заболеваний. Это особенно распространено среди людей с розацеа, псориазом, контактным дерматитом, экземой и акне. Контроль симптомов, включая шелушение, является важным для предотвращения обострения этих заболеваний.

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