Шоколад с пользой: что случается с организмом, когда вы едите его каждый вечер

Шоколад – один из самых любимых десертов в мире, который дарит не только удовольствие, но и пользу для здоровья. Особенно ценным считают темный шоколад, богатый антиоксидантами и полезными жирами.

Видео дня

Ежедневное употребление небольшой порции этого десерта может влиять на вес, настроение и даже сердечно-сосудистую систему. Научные исследования показывают, что шоколад обладает рядом преимуществ, если потреблять его умеренно, пишет eatthis.com.

Возможная польза для контроля веса

Исследование, опубликованное в журнале Journal of Agricultural & Food Chemistry, показало, что определенный антиоксидант какао – флаванол, известный как олигомерные процианидины (PC), может предотвращать набор лишнего веса у лабораторных мышей. Чтобы получить флаванолы, выбирайте темный шоколад – именно в нем больше этих растительных соединений, чем в молочном, который содержит больше сахара и молока.

Хотя исследования проводили на животных, понятно, что сокращение калорий способствует снижению веса. Если заменить мороженое на небольшой кусочек темного шоколада, это может помочь держать вес под контролем.

Просто помните: чрезмерное потребление даже полезного продукта может привести к набору веса, поэтому следите за размером порции.

Уменьшение стресса

Шоколад не только помогает успокоить нервы – он реально влияет на химию мозга. Исследование, опубликованное в Journal of Proteome Research, показало: 40 граммов шоколада ежедневно в течение двух недель могут снизить уровень стрессовых гормонов, таких как кортизол.

Для достижения эффекта достаточно половины плитки темного шоколада. Поскольку эта порция содержит около 250 калорий, ее лучше разделить: часть с орехами в качестве полдника, немного энергетических кусочков на основе овса днем и еще немного с малиной после ужина.

Снижение риска хронических заболеваний

Шоколад может укреплять сердце. Метаанализ Nutrients показал, что умеренное потребление шоколада связано со снижением риска ишемической болезни сердца, инсульта и диабета.

Чтобы получить пользу, достаточно 1-6 порций шоколада в неделю. Этот эффект связывают с флаванолами – эпикатехином, катехином и процианидинами, которые обеспечивают антигипертензивную, антиоксидантную, противовоспалительную и антитромбоцитарную защиту сердца.

Улучшение здоровья пищеварения

Микробиом кишечника – сообщество бактерий, вирусов и грибков – влияет на кожу, настроение, аппетит и общее состояние здоровья. Темный шоколад помогает поддерживать полезные бактерии благодаря полифенолам какао, которые стимулируют рост противовоспалительных микроорганизмов.

В исследовании на здоровых участниках напиток с высоким содержанием флаванолов какао в течение четырех недель значительно повышал количество пробиотических бактерий. Это означает, что полифенолы какао могут действовать как пребиотики – пища для ваших полезных микроорганизмов.

Защита от хронического воспаления

Небольшое воспаление – нормальная реакция организма на стресс, но хроническое воспаление из-за неправильного питания вредит клеткам и повышает риск сердечных болезней, рака и диабета.

Исследование, опубликованное в American Journal of Clinical Nutrition, показало, что умеренное употребление темного шоколада помогает предотвращать и восстанавливать клеточные повреждения, вызванные воспалением. Противовоспалительные свойства флаванолов какао помогают организму поддерживать здоровье на клеточном уровне.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие существуют мифы о шоколаде.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.