Пять мифов о шоколаде: развеиваем самые популярные

Все любят шоколадные конфеты. Они сладкие и вкусные, но вокруг них ходит много необоснованных слухов.

Хотя некоторые могут быть правдивыми, их все равно нельзя воспринимать как факты. Поэтому прежде чем вы решите полностью отказаться от потребления шоколада, предлагаем ознакомиться с некоторыми распространенными мифами о шоколаде.

Миф: шоколад не имеет питательной ценности

Пожалуй, самый распространенный миф о шоколаде – это то, что он вообще не имеет никакой питательной ценности. Но правда заключается в том, что шоколад на самом деле является отличным источником антиоксидантов.

Антиоксиданты – это вещества, препятствующие свободным радикалам и нестабильным молекулам наносить вред организму. На самом деле умеренное потребление черного шоколада может помочь поддерживать уровень кровяного давления и даже улучшить здоровье сердца.

Миф: шоколад вызывает кариес

В исследовании, проведенном с целью изучения роста зубного налета в результате потребления шоколада, было обнаружено, что обычный столовый сахар оказывает большее влияние на развитие зубного налета по сравнению с шоколадными конфетами.

Кроме того, исследование, проведенное Университетом Осаки в Японии, показало, что какао-бобы, основной ингредиент шоколадных конфет, на самом деле угнетают бактерии полости рта и борются с кариесом.

Миф: диабетикам нельзя есть шоколад

Диабетики могут свободно употреблять шоколад, поскольку он имеет низкий гликемический индекс. Гликемический индекс – относительный рейтинг углеводов в продуктах питания с точки зрения того, как они влияют на уровень глюкозы в крови.

Продукты с низким ГИ медленно перевариваются, всасываются и метаболизируются, что приводит к медленному повышению уровня глюкозы и инсулина в крови. Однако, главное – соблюдать меру!

Миф: шоколад вызывает акне

Шоколад не обязательно приводит к появлению акне. Хотя диета играет важную роль в поддержании здоровья вашей кожи, она не является единственным фактором, ответственным за проблемы с кожей.

В частности, акне в основном является результатом закупорки пор, возникающей из-за чрезмерного количества жира, отмершей кожи и бактерий. Так что не волнуйтесь, умеренное потребление шоколада не приведет к появлению акне.

Миф: шоколад приводит к увеличению веса

Потеря веса – это вопрос контроля потребления калорий. Хотя чрезмерное потребление переработанных продуктов не обеспечит вам стройную талию, умеренное потребление шоколада не повредит вашим целям похудения.

Исследования показывают, что употребление небольшого количества черного шоколада пять дней в неделю связано с понижением индекса массы тела (ИМТ).

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