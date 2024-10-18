Шоколадное молоко: секрет похудения, о котором вы не догадывались

Шоколадное молоко – это не только любимый напиток с детства, но и мощный союзник по борьбе с лишним весом. Благодаря сочетанию белков, кальция и витамина D этот вкусный напиток может поддержать ваше здоровье и помочь в наращивании мышечной массы.

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Издание eatthis.com рассказывает, как шоколадное молоко может стать ключевым элементом вашего рациона для достижения желаемых результатов в похудении. Этот напиток на самом деле может помочь вашему телу получить то, что оно больше всего нуждается.

Каждая бутылка шоколадного молока содержит разнообразные микро- и макроэлементы, способные превратить вашу вялость в сильные мышцы. Эта концепция называется "шоколадно-молочная диета". И, хоть она и не является традиционной диетой, ее суть состоит в трех порциях по 240 мл шоколадного молока, которые следует употреблять в следующие моменты:

Как только проснетесь

За мгновение до тренировки

Сразу после тренировки

А если у вас выходной, просто разделите эти порции на утро, день и вечер. Однако вместе со здоровым питанием шоколадное молоко может помочь быстрее избавиться от лишнего жира на животе.

Эффект кальция

Исследователи на протяжении многих лет изучали роль кальция в укреплении костей, но недавно появились данные о его влиянии на живот. Серия исследований показала, что кальций может мешать организму усваивать жир. Когда ученые из Небраски проанализировали пять таких исследований, выяснилось, что потребление кальция на 1000 мг может привести к потере почти 8 кг лишнего веса.

Дополнительно другие исследования указали, что молочные продукты содержат наиболее усваиваемый кальций. Если вы потребляете три порции шоколадного молока, вы добьетесь важного уровня в 1000 мг кальция. Все остальные источники кальция могут рассматриваться как бонус.

Витамин D

Однако весь кальций не принесет вам пользы, если вы не получаете достаточно витамина D. Этот витамин отвечает за транспортировку кальция из пищи в организм, поэтому его дефицит может также привести к недостатку кальция, необходимого для поддержания стройности. Другие признаки дефицита D включают слабые мышцы, хрупкие кости и депрессию – не лучшая комбинация для достижения успеха.

Ваше тело производит витамин D естественно под воздействием солнечного света, но большинство людей проводят слишком много времени в помещении. Конечно, вы можете пытаться больше находиться на солнце, но это увеличивает риск рака кожи. Поэтому лучшее решение – выпивать шоколадное молоко, которое, как и другие молочные продукты, обогащено витамином D.

Но обратите внимание на один нюанс: выбирайте 1% шоколадного молока. Витамин D не сможет усваиваться без небольшого количества жира. Избегайте употребления цельного молока из-за высокого содержания калорий. Оптимальный вариант – 1% или нежирное шоколадное молоко. В нем достаточно жира для усвоения важных витаминов, и три чашки в день сэкономят вам 120 калорий по сравнению с цельным молоком.

Повышение выносливости

Чтобы сбросить вес, вам нужно заниматься физическими упражнениями – это очевидно. Но шоколадное молоко может улучшить ваши спортивные результаты. Исследование, опубликованное в International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, показало, что участники, пившие шоколадное молоко перед велотренированием, катались на 49% дольше тех, кто употреблял обычный углеводный напиток. Более того, они даже больше крутили педали. Причина этого – естественные электролиты в молоке, которые лучше увлажняют организм, чем простая вода, а его сладость придает энергию мышцам.

Связь между белком и массой тела

С каждым новым мышечным волокном ваш метаболизм в состоянии покоя получает дополнительный импульс для сжигания жира. И шоколадное молоко может в этом помочь. Исследования указывают на идеальную порцию белка для наращивания мышц – от 10 до 20 г, которую следует распределить половину до и половину после тренировки. Одна порция перед тренировкой и одна после обеспечат вас 16 граммами сывороточного протеина – идеальная доза. Добавьте еще одну чашку утром и ваш метаболизм получает мощный толчок, благодаря которому вы сжигаете калории в течение всего дня.

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