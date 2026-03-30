Сидячая работа разрушает суставы: эксперт называет простой способ защитить бедра

Боль в бедрах и суставах все чаще беспокоит людей, которые проводят много времени сидя. Малоподвижный образ жизни постепенно становится одной из главных причин такого дискомфорта даже в относительно молодом возрасте.

В то же время эксперты отмечают: улучшить ситуацию можно без сложных упражнений и изнурительных тренировок. Достаточно ввести простую ежедневную привычку, которая занимает всего 15 минут, пишет express.co.

Врач Паулина Клосковская – физиотерапевт, исследователь и ученый, которая специализируется на травмах таза, поясницы и бедер. Свои рекомендации она озвучила во время одного из выпусков подкаста "Что за болезнь, врачи?", который ведут врачи Крис и Занд ван Туллекен.

Во время разговора эксперт отметила, что тазобедренный сустав имеет сложное строение и выдерживает значительные нагрузки. В частности, при ходьбе нагрузка на него может достигать примерно 300% массы тела, а при легкой пробежке – до 900%.

В то же время она заверила, что при легкой боли в бедрах ситуацию можно улучшить простыми действиями. Отвечая на вопрос о самых распространенных проблемах пациентов, Клосковская отметила: "Очень часто проблема заключается в том, что мы просто недостаточно двигаемся. Я понимаю, что это несколько скучный, простой совет, но каждый шаг имеет значение. И иногда мы не думаем, что, возможно, 15-минутная прогулка во время обеденного перерыва что-то изменит в нашей жизни".

Физиотерапевт объяснила механизм действия такой активности: "Но опять же, эти 15 минут – это определенное количество шагов, умноженное на 300% вашего веса тела, проходящего через бедро. Это дает сигналы рецепторам, чтобы начать восстановление тканей, стимулировать их формирование и адаптацию. Так что это работает".

Также она обратила внимание на то, что длительное сидение негативно влияет на мышцы передней части бедра.

"Когда мы много сидим, мышца находится в постоянном напряжении. Она не работает в полном диапазоне движений. В передней части бедра возникает значительное сжатие и напряжение, что может вызвать боль", – объяснила она.

По словам специалистки, обычно это не является серьезной патологией, однако игнорировать симптомы не стоит: "Часто это не что-то очень страшное, но с этим нужно бороться, потому что, к сожалению, наш образ жизни вряд ли быстро изменится. Поэтому стоит обратить на это внимание и что-то сделать".

Хотя при любых проблемах со здоровьем необходимо консультироваться с врачом, эксперт также поделилась базовыми советами для профилактики боли.

В частности, она рекомендует уменьшить нагрузку на переднюю часть бедра и больше внимания уделять задней поверхности: "Очень часто многим моим пациентам помогает попытка разгрузить переднюю часть бедра. Поэтому стоит больше работать с задней частью во время тренировок. Например, укреплять ягодичные мышцы".

Клосковская также отметила, что большинство тренировок в зале перегружают именно переднюю часть тела: "Данные показывают, что женщины по сравнению с мужчинами имеют значительно более выраженное доминирование передней части тела".

В связи с этим она советует пересмотреть подход к занятиям: "Что мы можем сделать – это проанализировать, сколько упражнений мы выполняем для передней части тела и сколько – для спины, и немного изменить баланс".

