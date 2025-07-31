Сигнал от голеностопного сустава: как тело предупреждает об опасном холестерине

Повышенный уровень холестерина часто развивается незаметно, но может представлять серьезную угрозу для сердца и сосудов. Многие люди не подозревают о проблеме, пока она не вызовет осложнения.

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В то же время существуют некоторые малоизвестные признаки, которые могут указывать на опасные изменения в организме. Издание express.co объясняет, как распознать скрытые симптомы, которые могут свидетельствовать об избытке холестерина, и что делать, чтобы предотвратить серьезные последствия.

Как проявляется повышенный холестерин?

В большинстве случаев избыточное количество холестерина в крови не вызывает никаких внешних признаков. Поэтому его еще называют "молчаливым убийцей".

Однако у одного из 250 человек наблюдается наследственное нарушение, известное как семейная гиперхолестеринемия. По информации Британского фонда сердца, есть три характерных внешних проявления этого состояния:

Ксантомы сухожилий – это желтоватые скопления холестерина, появляющиеся в участках суставов пальцев, на коленях или позади голени в зоне ахиллова сухожилия.

Ксантелазмы – мелкие желтые узелки, которые образуются возле внутреннего угла глаза. Они также свидетельствуют о накоплении холестерина.

Дуга роговицы – беловато-серый ободок, возникающий по краю роговицы глаза. Его появление часто наблюдается у людей с семейной гиперхолестеринемией.

Что провоцирует рост уровня холестерина?

На часть факторов мы можем влиять, а на другие – нет. Чрезмерное употребление продуктов, содержащих насыщенные жиры, затрудняет работу печени по выведению холестерина. Малоподвижный образ жизни, лишний вес, ожирение и курение – все это также способствует повышению уровня холестерина.

С возрастом риски возрастают. Мужчины, как правило, имеют более высокие показатели, а у женщин уровень холестерина может повыситься после менопаузы, когда снижается выработка эстрогена – гормона, который влияет на регуляцию липидов в крови.

К тому же, повышенный холестерин часто сопровождает такие заболевания, как сахарный диабет 2 типа, патологии печени и почек.

Что делать, если появились тревожные симптомы?

Если вас беспокоит состояние сердечно-сосудистой системы или вы заметили одно из упомянутых внешних проявлений, стоит обратиться к семейному врачу. Простой анализ крови позволяет определить уровень холестерина.

В случае подтверждения повышенных показателей врач посоветует изменить образ жизни: пересмотреть питание, больше двигаться, нормализовать массу тела.

Также могут рекомендовать уменьшить потребление алкоголя или полностью отказаться от курения. При необходимости врач назначит статины – препараты, эффективно снижающие уровень холестерина.

Ранее OBOZ.UA писал, какие привычки повышают холестерин.

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