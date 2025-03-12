Сигналы от организма: 10 признаков того, что вам не хватает белка в рационе
Белок является важной составляющей здорового питания, ведь он снабжает организм энергией, способствует росту мышц и поддерживает работу иммунной системы. Многие потребляют недостаточное количество белка, что может привести к различным проблемам со здоровьем.
Дефицит этого макроэлемента может оказывать влияние на мышечную массу, уровень энергии, состояние кожи, волос, ногтей и даже настроение. Издание eatthis.com рассказывает о десяти основных признаках того, что вашему организму не хватает белка, и объяснил, почему следует обратить на это внимание.
Вам тяжело набрать мышечную массу
Если вы регулярно занимаетесь силовыми тренировками, но мышцы не растут или даже слабеют, это может быть связано с недостаточным содержанием белка в вашем питании. Исследования показывают, что для оптимального роста мышц нужно употреблять 1,6-2 г белка на 1 кг массы тела.
"Многие совершают ошибку, сосредотачиваясь лишь на увеличении калорийности рациона, но без достаточного количества белка это лишь приводит к набору жира, а не мышц", – объясняет диетолог Дестини Муди.
Вы часто болеете
Если простуда или грипп стали вашими постоянными спутниками, это может являться сигналом, что организм не получает достаточно белка.
"Антитела, помогающие организму бороться с инфекциями, являются белковыми структурами. Поэтому даже после вакцинации ваш иммунитет может не справиться с защитой, если в рационе не хватает белка", – предостерегает диетолог.
Вы постоянно чувствуете усталость
Недостаток белка заставляет организм использовать собственные мышечные запасы, что приводит к слабости и хронической усталости.
"Если организм не получает достаточно белка с пищей, он начинает расщеплять мышцы. А это со временем приводит к упадку сил", – говорит Муди.
Перепады настроения
Белок необходим для синтеза нейромедиаторов, регулирующих эмоциональное состояние. Если его не хватает, вы можете ощущать раздражительность или перепады настроения.
"Низкий уровень белка может привести к нестабильному уровню сахара в крови, что также влияет на эмоциональное состояние", – объясняет Муди.
Ломкие волосы и ногти
Ваши волосы и ногти состоят из кератина – белка, что обеспечивает их крепкость. Если у вас ломкие, ослабленные волосы или ногти, возможно причина в недостаточном белковом питании.
"Коллаген и кератин – это белки, которые поддерживают здоровье волос, кожи и ногтей. Достаточное количество белка в рационе помогает сохранять их в хорошем состоянии", – отмечает диетолог.
Постоянное чувство голода
Белок является наиболее сытным макроэлементом, и его недостаток может вызвать постоянное чувство голода и переедания.
"Сочетание белков, жиров и углеводов в каждом приеме пищи помогает дольше сохранять сытость и контролировать аппетит", – советует Муди.
Признаки анемии
Недостаточное потребление белка может влиять на уровень гемоглобина, отвечающего за перенос кислорода в организме.
"Гипопротеинемия – это состояние, при котором уровень белка в крови слишком низкий. Это может привести к симптомам анемии. Употребление продуктов, богатых белоком, помогает поддерживать нормальный уровень железа", – объясняет диетолог.
Потеря мышечной массы
С возрастом мышцы теряют объем, однако этот процесс значительно ускоряется при недостатке белка. Исследования показывают, что равномерное распределение 25-30 г белка в каждом приеме пищи способствует сохранению мышечной массы.
"Поддержка мышц важна не только для спортсменов, но и для каждого, кто заботится о своем здоровье", – подчеркивает Муди.
Вам сложно похудеть
Если вы прилагаете усилия для снижения веса, но не видите результатов, возможно, в вашем рационе не хватает белка.
"Белок обладает высоким термическим эффектом – его переваривание требует больше энергии, чем усвоение жиров или углеводов. Это помогает поддерживать метаболизм на высоком уровне и контролировать вес", – рассказывает диетолог.
Ослабление костей
Белок необходим не только для мышц, но и для крепости костей. Исследования показывают, что достаточное потребление белка улучшает плотность костей и снижает риск переломов.
"Сочетание силовых тренировок и достаточного уровня белка в рационе положительно влияет на здоровье костей", – заключает Муди.
Ранее OBOZ.UA объяснял, когда эффективно употреблять белок: до или после тренировки.
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