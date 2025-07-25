Сигналы, спасающие жизнь: что женщины должны знать о раке яичников

Рак яичников остается одной из самых опасных форм онкологии у женщин, ведь его симптомы часто остаются незамеченными до поздних стадий. Ежегодно эта болезнь уносит сотни жизней, хотя своевременное выявление значительно повышает шансы на успешное лечение.

Видео дня

Эксперты из Ирландии призывают женщин быть внимательными к изменениям в собственном теле и не медлить с визитом к врачу. Издание express.co опубликовало ключевые признаки рака яичников, современные методы диагностики и лечения, а также советы от ведущего гинеколога-онколога.

Одним из распространенных мифов, по словам доктора Клэр Томпсон – консультанта-гинеколога-онколога, является то, что женщины считают, что обследование шейки матки способно выявить или предотвратить рак яичников. "Это не так. Именно поэтому важно знать симптомы и не игнорировать их", – подчеркивает врач.

Хотя признаки могут быть размытыми, врачи советуют внимательно следить за сигналами организма. Для удобства запоминания создана аббревиатура BEAT, которая указывает на четыре главных симптома:

B (Bloating) – вздутие живота

E (Eating difficulties) – трудности с приемом пищи

A (Abdominal pain) – боль в брюшной полости

T (Toilet changes) – изменения в работе кишечника

Доктор Томпсон рекомендует всем женщинам, которые обнаружили у себя эти симптомы, не медлить с визитом к терапевту. Она предостерегает от распространенной практики списывать подобные состояния на синдром раздраженного кишечника или эндометриоз.

Кроме появления кист или образований в яичниках, болезнь может вызвать асцит – скопление жидкости в брюшной полости, а также поражать другие органы, в частности кишечника и брюшину (оболочку, что выстилает брюшную стенку).

В случае подозрения на рак пациентке назначают анализ крови на маркер CA125 и ультразвуковое исследование. Если результаты подтвердят беспокойство, женщину направляют в специализированную гинекологическую онкобригаду, которая может назначить КТ или МРТ для более детального осмотра.

Иногда необходимо проведение биопсии – забора тканей для исследования. "Это позволяет заглянуть в брюшную полость и одновременно взять образец ткани", – объясняет доктор Томпсон.

Методы лечения обычно включают комбинацию хирургического вмешательства и химиотерапии. Иногда операцию проводят сразу, после чего следует курс химиотерапии. В других случаях все происходит наоборот – сначала химиотерапия, затем операция, а затем еще один курс лечения. Это зависит от состояния женщины и степени распространения болезни.

"К сожалению, у 75% пациенток диагноз ставят уже на поздних стадиях, когда рак успел распространиться. Поэтому даже после лечения он может возвращаться", – говорит врач.

Однако современная медицина предлагает новые целевые методики, которые позволяют дольше контролировать развитие рака. В частности, используют препараты, подавляющие кровоснабжение опухоли.

Среди всех форм болезни самой распространенной является высокозлокачественный серозный рак. Он имеет тенденцию к быстрому распространению и часто требует сложного хирургического вмешательства – удаления яичников и матки. "Это особенно трудное решение для молодых женщин", – замечает врач.

Существует и другой тип – опухоль зародышевых клеток, которая обычно развивается у подростков и женщин в возрасте до 20 лет. Она проявляется как большая киста, однако хорошо поддается химиотерапии. В некоторых случаях можно даже сохранить репродуктивную функцию, например, заморозив яйцеклетки. Однако такая возможность зависит от вида опухоли, и для большинства женщин она, к сожалению, недоступна.

Если во время лечения удаляют яичники и матку, это вызывает искусственную менопаузу, которая влияет на общее состояние здоровья, в частности на костную ткань. Гормональная терапия при таком диагнозе обычно запрещена, но существуют альтернативные медикаменты.

"К счастью, есть препараты, которые не являются гормональными, но помогают облегчить симптомы менопаузы", – заключает доктор Томпсон.

Ранее OBOZ.UA писал, как распознать симптомы "тихого" инфаркта.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.