Сигналы, свидетельствующие о злоупотреблениях: когда следует сказать кофеину 'стоп'

Кофе - это важная часть жизни для многих людей, которые уважают этот напиток за его вкус и энергетические свойства. В среднем, взрослые потребляют около 180-190 миллиграммов кофеина ежедневно, что равно двум-трем чашкам, а молодежь может потреблять еще больше - до 250-300 миллиграммов.

Видео дня

Умеренное потребление кофеина до 400 миллиграммов в день считается безопасным и может улучшить энергию, а также снизить риск развития некоторых хронических заболеваний. Однако, если вы превысите этот предел, могут появиться негативные симптомы, о которых поделились в Eat This, Not That.

Какие признаки свидетельствуют, что вы пьете слишком много кофе?

Чрезмерное потребление кофе может привести к высокому кровяному давлению, головной боли и ухудшению качества сна. Чтобы определить, пьете ли вы слишком много этого напитка, обратите внимание на свое психическое состояние, а не только на количество выпитых чашек. В частности, при злоупотреблении кофеина часто присутствует тревожность и ощущение безысходности, словно вы попали в ловушку.

Исследование 2020 года выявило, что потребление свыше 400 миллиграмм кофеина в день может негативно влиять на психическое здоровье. Участники, употреблявшие больше кофеина, сообщали о симптомах, таких как ощущение ничтожности, чрезмерное беспокойство, жаловались на панические атаки и головные боли.

Почему кофе вызывает чувство тревоги?

Кофеин в кофе стимулирует организм, блокируя химические вещества, вызывающие усталость и повышая уровень адреналина. Это приводит к ускорению сердцебиения, повышению температуры тела и более быстрому дыханию. Хотя кофе помогает улучшить внимание и концентрацию, он также может вызвать чувство тревоги.

Наблюдения показывают, что люди с определенными симптомами чаще употребляют кофеин, но это не означает, что он является их причиной. Если вы пьете более 4 чашек кофе в день и испытываете тревогу или другие необычные симптомы, попробуйте уменьшить дозировку этого напитка. Кроме того, замена кофе на чай может быть хорошим решением, ведь в чае содержится меньше кофеина. Обратите внимание на свое самочувствие после таких изменений и учитывайте это, чтобы избежать неприятных симптомов.

Ранее OBOZ.UA рассказал о преимуществах холодного кофе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.