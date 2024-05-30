Сила ферментированных продуктов: как с их помощью можно преодолеть тревожность

Тревожность, характеризующаяся сильным страхом и избеганием общения, может оказывать существенное влияние на повседневную жизнь человека. Однако недавние научные исследования пролили свет на потенциально эффективную стратегию решения этой проблемы: включение в рацион питания ферментированных продуктов. Eatthis рассказал об этом подробнее.

Что показало исследование

Исследование, опубликованное в журнале психиатрических исследований, показывает, что ферментированные продукты являются ведущим диетическим выбором для борьбы с тревожностью. Они созданные благодаря контролируемому росту микробов и ферментативному действию, обладают рядом преимуществ, в частности стабилизируют уровень сахара в крови, улучшают состояние кожи и способствуют повышению настроения.

Молодые люди, участвовавшие в исследовании, заполнили анкеты, которые оценивали потребление ферментированных продуктов, уровень невротизма, а также степень тревожности. Используя модель взаимодействия, учитывающую демографические характеристики, общее потребление здоровой пищи и частоту физических упражнений, исследователи выявили значимые корреляции меж этими пунктами.

В дополнение к этим выводам, исследование также показало, что увеличение потребления ферментированных продуктов оказывает положительное влияние на людей с высоким уровнем невротизма. В частности, участники с повышенным уровнем, потреблявшие большее количество пищи, богатой пробиотиками, демонстрировали меньше симптомов тревожности.

Включение ферментированных продуктов может быть достигнуто с помощью целого ряда вариантов, как указано в журнале The Nutrients Journal. К таким продуктам и напиткам относятся йогурт, кефир, соленье, квашеная капуста, комбуча, темпе, мисо, кимчи и хлеб на закваске – все они имеют высокое содержание натуральных или добавленных пробиотиков.

Хотя ферментированные продукты являются отличным методом борьбы с тревожностью, другие вспомогательные способы также могут быть включены в повседневную жизнь. Кливлендская клиника предлагает участвовать в таких практиках, как публичные выступления, когнитивно-поведенческая терапия, постепенное попадание в ситуации, вызывающие тревогу, такие как деятельность в малых группах, поиск поддержки и принятие сочувственного отношения к себе.

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