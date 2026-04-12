Сила хвата как индикатор здоровья: неожиданный фактор риска перелома бедра

Перелом бедра является одной из самых серьезных травм, особенно для пожилых людей, поскольку он часто приводит к длительному восстановлению и потере самостоятельности. В медицинской практике все больше внимания уделяется не только прочности костей, но и общему физическому состоянию организма.

Видео дня

Новые исследования показывают, что даже такие, на первый взгляд, простые показатели, как сила хвата, могут быть связаны с риском падений. Это открывает новый взгляд на профилактику травм и сохранение здоровья в старшем возрасте, пишет parade.com.

Сила хвата и риск перелома бедра: неожиданная связь

Перелом бедра – это не только болезненная и дорогая в лечении травма, но и серьезная угроза здоровью. Специалисты называют его одной из самых опасных проблем в пожилом возрасте, поскольку он может приводить к потере самостоятельности, инвалидности и даже повышенной смертности. Согласно исследованию 2025 года, опубликованному в журнале Journal of Orthopaedic Reports, в случае отсутствия лечения уровень смертности после перелома бедра может достигать примерно 70%.

Чтобы уменьшить риски, обычно рекомендуют укреплять кости с помощью кальция, носить удобную обувь с хорошим сцеплением и использовать поручни при спуске по лестнице. Однако последние научные данные добавляют еще один неожиданный фактор – силу хвата, о котором многие даже не задумываются.

Исследование 2024 года, опубликованное в Orthopaedic Surgery, выявило заметную обратную связь между силой сжатия кисти и риском падений и переломов бедра как у мужчин, так и у женщин в возрасте от 45 лет. Ученые предполагают, что измерение силы хвата может помочь оценить общий риск падений у человека.

Почему сила хвата связана с падениями?

Более 95% переломов бедра случаются из-за падений, и причины этих падений часто сложнее, чем кажется на первый взгляд. Как объясняет хирург-ортопед, доктор медицинских наук Райан Оджерс, падения могут быть связаны не только с невнимательностью, но и со снижением мышечной силы и нарушением равновесия.

"Снижение силы мышц корпуса, ухудшение стабильности при ходьбе и баланса вместе с уменьшением плотности костей значительно повышают риск падений и переломов", – отмечает он.

Силу хвата здесь рассматривают как своеобразный индикатор общего состояния организма. Ортопед Памела Мехта объясняет: "Слабый хват может быть признаком общей мышечной слабости и снижения физической стабильности. Это означает худший баланс и более высокий риск падений, которые являются основной причиной переломов бедра".

В то же время специалисты подчеркивают: это не означает прямой причинно-следственной связи. Меньшая сила хвата не вызывает падения напрямую, а лишь может сигнализировать о повышенных рисках. Это скорее простой тест на общее физическое состояние.

Мехта добавляет: "Улучшение силы хвата само по себе не снижает риск перелома бедра. Отдельные упражнения для хвата не решают проблему полностью".

Как уменьшить риск перелома бедра?

По мнению ортопедов, ключевую роль в профилактике играют сила и стабильность всего тела. Наиболее эффективными мерами считаются:

комплексные силовые тренировки для всего тела

упражнения для нижней части тела с нагрузкой (приседания, выпады, подъемы ног)

тренировка равновесия и походки

устранение домашних рисков (скользкие ковры, плохое освещение, неровные поверхности)

использование тростей или ходунков при необходимости

ношение качественной поддерживающей обуви

достаточное потребление белка, кальция и витамина D

Как отмечает Мехта, без этих базовых элементов даже регулярные тренировки не дадут полного эффекта: "Если эти факторы игнорировать, вы ограничиваете пользу от физической активности, даже если тренируетесь правильно".

Стоит ли специально тренировать хват?

Врачи предостерегают от чрезмерного использования специальных тренажеров для силы хвата. По словам одного из ортопедов, руки и так получают значительную нагрузку во время обычных силовых упражнений, поэтому дополнительная перегрузка может вызвать проблемы, например воспаление сухожилий или обострение артрита.

Вместо этого рекомендуется тренировать хват в комплексе с другими мышцами. Эффективными вариантами являются "фермерская походка", которая одновременно развивает силу хвата, корпус и равновесие, а также вис на турнике (при отсутствии противопоказаний). Дополнительно можно использовать сжимания мяча или работу с гантелями, но они не заменяют полноценной тренировки всего тела.

Как подытоживает Мехта: "Организм работает как единая система. Сила хвата, стабильность бедер и равновесие взаимосвязаны. Я вижу, как пациенты 60-70 лет значительно улучшают состояние, если тренируются регулярно и последовательно".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.