Симптом на ногах назвали признаком высокого холестерина

Заболевание периферических артерий (ЗПА), также известное как нарушение кровообращения, уплотнение артерий может привести к уменьшению притока крови к рукам, ногам, голове и желудку. Вызванное зачастую высоким холестерином, оно постепенно меняет кожу на ногах.

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Как рассказали специалисты The Midwest Institute for Non-surgical Therapy (Хирургический центр, Миссури, США), наиболее распространенной причиной ЗПА является атеросклероз, скопление жировых отложений (бляшек) внутри артерий. Менее распространенные причины ЗПА включают инфекцию или воспаление кровеносных сосудов, воздействие радиации, травмы рук и ног.

О каких изменениях на коже идет речь

Симптомы и тяжесть заболевания периферических артерий отличаются, но одним из наиболее распространенных признаков является изменение цвета и текстуры кожи. При сниженном кровотоке возникает повышенное давление в артериях, что вызывает воспаление кожи Без лечения оно проявляется язвами, сыпью, изъязвлениями.

Медики отметили, что изменения на коже происходят постепенно. В основном они возникают на ступнях и лодыжках.

"Изначально это могут быть легкие изменения – ощущение прохлады кожи на ощупь, ее сухость и зуд. Ногти начинают расти медленно. Отмечается также снижение роста волос на ногах по мере того, как ткани начинают отмирать", – рассказали эксперты.

Они уточнили, что при средней степени тяжести болезни появляются покраснения и отеки, может возникнуть пигментация кожи, уплотнение.

Тяжелые изменения подразумевают язвы на лодыжках, стопах и пальцах ног, а также повреждения кожи, которые медленно заживают.

"Наиболее серьезным осложнением является гангрена, отмирание тканей из-за отсутствия кровотока", – пояснили медики.Факторы риска изменений кожи ЗПА

Возраст: как правило, плохое кровообращение развивается у людей старше 60 лет.

Предыдущие травмы могут ухудшить способность организма циркулировать кровь.

Отсутствие физических упражнений также может привести к ухудшению кровотока.

Ожирение может увеличить вероятность проблем с кожей из-за повышенного давления на кровеносные сосуды.

Курение может нарушать способность кровеносных сосудов переносить кровь.

Пол также может быть фактором риска, поскольку у женщин частота заболеваний периферических артерий выше, чем у мужчин.

Признаки и симптомы, на которые следует обратить внимание

Во многих случаях у людей с ЗПА симптомы отсутствуют, поэтому часто бывает трудно идентифицировать состояние. Однако, если человек испытывает следующие изменения, следует записаться на прием к врачу:

Экзема или сыпь.

Гиперпигментация – более темные участки кожи. Они могут развиваться в результате недостаточного снабжения кожи кровью и кислородом.

Снижение роста волос на ногах и ступнях.

Ломкие ногти на ногах, которые медленно растут.

Зудящая кожа.

Блестящая кожа.

Изменение цвета кожи, например, посинение или бледность.

Сухость кожи, трещины.

Язвы на ногах или ступнях, которые могут кровоточить и медленно заживать.

Лечение кожных заболеваний ЗПА

Врачи отметили, что лекарства от ЗПА нет, но проявление болезни можно уменьшить. Для этого можно:

Отказаться от курения.

Регулярно заниматься спортом (ходьба – одна из лучших форм упражнений).

Поддерживать здоровый вес.

Соблюдать здоровую диету.

Сократить потребление алкоголя.

Контролировать уровень сахара в крови.

Также рекомендуется при малейших подозрениях на ЗПА пройти обследование у специалиста.

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