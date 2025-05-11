Симптомы деменции, которые можно спутать с инсультом: на что стоит обратить внимание

Если вы заметили у кого-то очевидные признаки инсульта, например, осипшее лицо или трудности с речью, нужно действовать быстро. Используйте аббревиатуру FAST, чтобы проверить симптомы и немедленно позвонить в экстренную службу, если они есть.

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Однако стоит помнить, что подобные симптомы могут быть также признаками сосудистой деменции, которая возникает из-за нарушения кровообращения в мозге. Как правильно определить симптомы деменции и не спутать их с инсультом, рассказали в Daily Express.

FAST – это акроним и подсказка, помогающая распознать основные признаки инсульта:

F (Face) — когда одна сторона лица опускается, и человек теряет способность улыбаться.

— когда одна сторона лица опускается, и человек теряет способность улыбаться. A (Arms) – способность человека поднять и двигать обеими руками.

– способность человека поднять и двигать обеими руками. S (Speech) – выразительность языка и насколько она трудна для понимания.

– выразительность языка и насколько она трудна для понимания. T (Time) — в случае наличия какого-либо из этих признаков необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Сосудистая деменция может развиваться постепенно или внезапно. Она часто включает трудности с движениями, например, проблемы или изменения в способе ходьбы. Также могут возникать проблемы с мышлением, в частности трудности с концентрацией и планированием.

Изменения настроения, такие как депрессия и повышенная эмоциональность, являются еще одними распространенными признаками. Это может затруднить повседневные дела, и человек может постепенно потерять способность ухаживать за собой. Хотя сосудистая деменция обычно прогрессирует, иногда ее развитие можно замедлить, однако важно обращаться к врачу для диагностики и возможного лечения.

К группе повышенного риска развития сосудистой деменции принадлежат мужчины, а также люди с сердечными заболеваниями, высоким уровнем холестерина или диабетом, поскольку эти состояния могут влиять на снабжение крови к мозгу. Хотя деменция преимущественно поражает людей после 65 лет, она может развиться и раньше в молодом возрасте.

Раннее выявление заболевания позволяет замедлить его развитие или предотвратить осложнения. И хотя невозможно полностью предостеречься от сосудистой деменции, соблюдение здоровых привычек для сердца может значительно снизить риск или замедлить прогрессирование заболевания.

Это включает меры, которые помогают поддерживать здоровье кровеносных сосудов и мозга, а именно: здоровое, сбалансированное питание, похудение при избыточном весе, отказ от курения, физические упражнения, ограничение алкоголя и прием медикаментов для контроля артериального давления, снижения холестерина или предотвращения образования тромбов.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что может привести к деменции.

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