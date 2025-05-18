Симптомы, свидетельствующие о риске развития деменции

Наукой доказано, что проблемы с памятью, депрессия и плохой сон могут влиять на когнитивные функции в старшем возрасте. Кроме того, женщины, которые переживают тяжелые симптомы менопаузы, также могут иметь повышенный риск развития деменции в будущем.

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Таким образом, следует внимательно относиться к симптомам менопаузы, поскольку они могут быть ранним сигналом для будущих когнитивных проблем. Подробно о связи менопаузы и возможного развития деменции, рассказали в Daily Express.

Менопауза может быть важным периодом для оценки риска деменции, поскольку симптомы, возникающие во время этого этапа, могут указывать на будущие когнитивные проблемы. Так, изменения в памяти, речи и когнитивных способностях могут служить сигналом для выявления потенциальных проблем с мозгом.

Большие симптомы менопаузы связаны с более выраженными эмоциональными и поведенческими изменениями с возрастом. Хотя заместительная гормональная терапия уменьшает нейропсихиатрические симптомы, она не имеет того же влияния на функцию мозга. Поэтому, ранняя диагностика и оценка факторов риска позволяют своевременно начать лечение и поддержку.

Профессор из Университета Эксетера Энн Корбетт подчеркивает, что риск деменции зависит от многих факторов, и необходимы дополнительные исследования, чтобы точно определить роль симптомов менопаузы. Важно также помнить, что физическая активность, поддержание здорового веса и контроль за другими заболеваниями могут значительно снизить риск деменции.

Кроме того, регулярный мониторинг поможет лучше понять влияние этого этапа на долгосрочное здоровье мозга. Симптомы менопаузы, такие как изменения в памяти и поведении, могут маскировать ранние признаки деменции, поэтому важно обращаться к врачу, если вы замечаете эти изменения.

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