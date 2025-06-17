Синдром беспокойных ног: что советует делать врач, чтобы спать спокойно

После 60 лет многие люди сталкиваются с новыми вызовами, связанными со здоровьем, и одним из них является синдром беспокойных ног. Это состояние может нарушать сон, снижать качество жизни и вызывать постоянный дискомфорт в ногах.

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Однако, даже простые изменения в ежедневном распорядке способны значительно облегчить симптомы. Больше об этом пишет eatthis.com.

Синдром беспокойных ног (СНН) – это состояние, вызывающее непреодолимое желание двигать ногами, чтобы облегчить дискомфорт. Он может сопровождаться болью, покалыванием или другими неприятными ощущениями. По данным Национального института неврологических расстройств и инсульта (NINDS), СНН часто ухудшает качество сна, приводя к хронической усталости и снижению работоспособности до 20%.

Хотя точная причина синдрома до сих пор не установлена, существуют факторы, повышающие вероятность его возникновения. Среди них – анемия, беременность, поражение нервной системы, болезни почек, а также прием некоторых лекарств. Несмотря на сложность природы заболевания, специалисты убеждены: есть эффективные способы, которые могут существенно облегчить состояние пациентов.

По словам врача Джейкоба Хаскаловичи, одним из самых действенных методов борьбы с симптомами СНН является регулярная физическая активность.

"Хотя это может показаться банальным, но систематические тренировки способствуют улучшению общего самочувствия и уменьшают проявления синдрома беспокойных ног. Плавание, прогулки, йога или тай-чи продолжительностью хотя бы 30 минут в день принесут ощутимую пользу. Если не удается заниматься долго, даже 10-минутные упражнения дадут положительный эффект. Лучше всего тренироваться в первой половине дня. А вечером, перед сном, подойдут легкие растяжки - они тоже помогут расслабить мышцы", – отмечает Хаскаловичи.

Кроме того, специалист советует сократить или полностью отказаться от употребления кофеина, алкоголя и никотина, ведь эти вещества могут обострять симптоматику.

Еще одним способом улучшения состояния может быть корректировка питания, в частности – употребление продуктов, богатых железом. Однако врач подчеркивает: прежде чем добавлять в рацион железосодержащие добавки, следует проконсультироваться с врачом.

"Не стоит забывать, что чрезмерное потребление железа тоже может навредить. Этот минерал содержится в фасоли, шпинате, тофу, яйцах, арбузе, сладком картофеле. Чтобы улучшить его усвоение, рекомендую пить апельсиновый сок или принимать витамин С. Для борьбы с синдромом беспокойных ног также стоит включить в рацион киви, орехи и вишневый сок", – объясняет врач.

Кроме физических упражнений и изменения рациона, можно использовать методы внешнего воздействия для снятия напряжения в мышцах.

"Если полностью избавиться от синдрома не удается, пожилые люди могут уменьшить дискомфорт благодаря теплым ваннам, легкому массажу, обертыванию ног перед сном. Некоторым помогают грелки или специальные вибрирующие подушки. Но важно помнить, что нельзя использовать грелки на поврежденной коже или сочетать их с обезболивающими кремами", – добавляет эксперт.

Поскольку СНН часто приводит к проблемам со сном, врач также советует работать над улучшением качества ночного отдыха. Это включает уменьшение времени, проведенного перед экранами, использование темных штор или маски для сна, а также соблюдение режима засыпания и пробуждения.

Применяя все эти советы комплексно, можно значительно сократить количество дней с неприятными симптомами и вернуть себе комфортное самочувствие.

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