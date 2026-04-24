'Синдром Рапунцель': во Львове спасли 13-летнюю девочку с 35-сантиметровым клубком волос в желудке. Фото

Во львовской детской больнице успешно прооперировали 13-летнюю девочку, в желудке которой обнаружили гигантский комок волос. Инородное тело уже заполнило орган и представляло серьезную угрозу жизни из-за риска осложнений.

Видео дня

После вмешательства состояние пациентки стабилизировалось, ее выписали домой. О случае сообщили в Детской больнице Святого Николая.

К врачам родители обратились из-за жалоб ребенка на боль в животе, тошноту и проблемы с пищеварением. Во время обследования медики обнаружили большое инородное тело в желудке, после чего приняли решение о неотложном хирургическом вмешательстве.

Операцию выполнили путем лапаротомии – рассечения желудка, что позволило полностью удалить трихобезоар. Образование имело длину около 35 сантиметров, повторяло форму желудка и частично заходило в двенадцатиперстную кишку.

Причиной такого состояния стала трихофагия – психическое расстройство, при котором человек навязчиво поедает волосы. Со временем это приводит к накоплению массы, которая не переваривается и может вызвать опасные осложнения.

Медики отмечают, что подобные случаи могут заканчиваться язвами, перитонитом или кишечной непроходимостью. Родителям советуют обращать внимание на тревожные симптомы, в частности боль в животе, тошноту, неприятный запах изо рта и привычку употреблять несъедобные вещи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!