Во Львове спасли мужчину, у которого в легких застрял 10-сантиметровый кусок стекла после атаки РФ. Фото

Во Львове врачи спасли мужчину, который получил тяжелое ранение во время атаки российских беспилотников. В его легком застрял 10-сантиметровый осколок стекла, который мог в любой момент повредить жизненно важный сосуд.

Благодаря сложной операции медикам удалось избежать фатальных последствий. Об этом сообщили в больнице Святого Луки Первого медобъединения Львова.

Инцидент произошел 24 марта во время атаки российских БПЛА на Львов. 44-летний житель города Юрий Пирог остался дома вместе с 14-летней дочерью в Сиховском районе. Во время воздушной тревоги они не спустились в укрытие, а находились в квартире, соблюдая правило "двух стен".

По словам мужчины, он услышал приближение дронов и вышел на балкон, чтобы посмотреть в направлении Зубровского леса. В этот момент произошел взрыв. Ударной волной его отбросило на пол, после чего он заметил кровь, однако не сразу понял, откуда именно.

Первыми на место происшествия прибыли парамедики добровольческого медицинского батальона "Госпитальеры", которые доставили пострадавшего в больницу. Медики диагностировали многочисленные осколочные ранения конечностей, а также обнаружили наиболее опасное повреждение – большой осколок стекла длиной около 10 сантиметров, который проник в грудную клетку, пробил левое легкое и остановился вблизи нисходящей части аорты.

Как пояснил торакальный хирург Тарас Мельничук, подобные травмы представляют особую угрозу, ведь любое повреждение крупных сосудов может привести к массивному кровотечению, которое не всегда удается остановить. Кроме того, существовала опасность смещения обломка, что могло повлечь мгновенную смерть пациента.

Мужчину срочно прооперировали. Несмотря на то, что в подобных случаях обычно применяют открытые операции с большим разрезом, львовские хирурги выбрали малоинвазивный метод. Через небольшие проколы они ввели камеру, точно определили расположение обломка и осторожно удалили его, не повредив ни одного важного сосуда. После этого медики остановили кровотечение и восстановили целостность легкого.

Сейчас пациента уже выписали из больницы. Он поблагодарил врачей за спасенную жизнь и признал, что недооценил опасность во время воздушной тревоги. Мужчина призвал украинцев не игнорировать сигналы опасности, находиться в укрытиях и не подходить к окнам или балконам во время атак.

"Я думаю, что я теперь еще должен сделать в той жизни, если я остался жив. Хотел бы конечно проводить больше времени с семьей. И, как говорится, ценить теперь каждую минуту жизни", – говорит мужчина.

Как сообщал OBOZ.UA, во Львове врачи провели сложную операцию по удалению литиевой батарейки из пищевода двухлетнего ребенка, которая находилась там около трех месяцев. Из-за длительного времени батарейка вызвала серьезные поражения слизистой и могла привести к критическим осложнениям.

