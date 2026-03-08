Синдром 'удобного человека': как перестать жить чужими ожиданиями

Привычка жить "для других" часто воспринимается как признак воспитанности и большого сердца. Однако за постоянным стремлением всем угодить нередко скрываются тревога, страх конфликтов и нежелание быть отвергнутым.

Видео дня

Со временем такая модель поведения истощает и лишает ощущения собственной ценности. Психолог Джули Смит объясняет express.co, какие три шага помогут выйти из этого замкнутого круга.

Специалист с более чем десятилетним опытом регулярно делится советами о психологическом благополучии в TikTok, где за ней следят почти пять миллионов подписчиков. В одном из своих видео она обратилась именно к людям, которые не могут отказать другим, и назвала три шага, которые помогут разорвать этот круг.

Не замалчивайте собственные чувства

По словам психолога, первая вещь, от которой нужно отказаться, – это привычка скрывать настоящие эмоции и соглашаться со всем ради избежания напряжения.

"Угождать всем – это не доброта, это страх... Страх конфликта, отказа или того, что тебя будут считать сложным", – объясняет она.

В то же время Джули отмечает: искренность не означает агрессию. "Настоящая доброта включает честность, даже когда это неприятно". Выражать свою позицию – это нормально и здорово.

Перестаньте автоматически говорить "да"

Желание быть удобным часто заставляет соглашаться на каждое приглашение или просьбу. Однако постоянное согласие может привести к эмоциональному истощению и скрытой обиде.

Как отмечает эксперт: "Согласие не строит связи, а порождает обиду. Здоровые отношения предусматривают установление границ".

Умение отказывать – это не эгоизм, а забота о собственном ресурсе.

Не ставьте потребности других выше собственных

Еще одна распространенная ошибка – постоянно жертвовать собой ради комфорта других. Такое поведение постепенно стирает ощущение собственной ценности и может сделать человека "невидимым" даже для самого себя.

Психолог объясняет: "Чем больше вы отказываетесь от своих потребностей, чтобы делать других счастливыми, тем менее заметными вы становитесь; даже для себя. Помните, что быть хорошим человеком и отстаивать себя – это не противоположности".

В итоге Джули советует три простых шага: не скрывайте своих чувств, научитесь отказывать и не забывайте о собственных потребностях. Эти изменения могут показаться незначительными, но именно они способны существенно улучшить качество жизни и отношений с людьми.

Ранее OBOZ.UA писал, что делать, если мысли не дают заснуть.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.