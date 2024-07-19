Сколько есть калорий, чтобы похудеть: как рассчитать норму
В общем, в похудении важную роль играет не спорт или правильное питание, а дефицит калорий. Для его создания необходимо знать, сколько каждому человеку нужно калорий для жизни.
Об этом сообщил врач Крис Завос. Он отметил, что количество необходимых калорий зависит от нескольких факторов, а именно возраста, пола, уровня активности, веса и общего состояния здоровья.
Как рассчитать норму калорий
Базальный метаболизм – количество калорий, необходимых организму для поддержания основных функций в покое.
Уровень активности – чем активнее человек, тем больше калорий сжигает. Это поможет рассчитать, сколько калорий нужно организму для общих ежедневных затрат энергии.
Цель – она зависит от желания поддерживать, терять или набирать вес. Чтобы похудеть, необходимо создать дефицит калорий, для набора – небольшой избыток калорий, а для поддержки следует потреблять такое же количество калорий, которое организм ежедневно тратит для поддержания энергии.
Отслеживайте прогресс – важно отслеживать прогресс и корректировать потребление калорий при необходимости. Потеря или увеличение веса может не всегда происходить линейно.
Баланс питания – качество рациона также не имеет значения. Следует сосредоточиться на сбалансированном потреблении макроэлементов (углеводов, белков и жиров). Также важно включить разнообразные продукты, богатые питательными веществами – фрукты, овощи, цельные зерна, нежирные белки и здоровые жиры.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что нужно знать перед началом новой диеты.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.