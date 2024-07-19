Сколько есть калорий, чтобы похудеть: как рассчитать норму

В общем, в похудении важную роль играет не спорт или правильное питание, а дефицит калорий. Для его создания необходимо знать, сколько каждому человеку нужно калорий для жизни.

Об этом сообщил врач Крис Завос. Он отметил, что количество необходимых калорий зависит от нескольких факторов, а именно возраста, пола, уровня активности, веса и общего состояния здоровья.

Как рассчитать норму калорий

Базальный метаболизм – количество калорий, необходимых организму для поддержания основных функций в покое.

Уровень активности – чем активнее человек, тем больше калорий сжигает. Это поможет рассчитать, сколько калорий нужно организму для общих ежедневных затрат энергии.

Цель – она зависит от желания поддерживать, терять или набирать вес. Чтобы похудеть, необходимо создать дефицит калорий, для набора – небольшой избыток калорий, а для поддержки следует потреблять такое же количество калорий, которое организм ежедневно тратит для поддержания энергии.

Отслеживайте прогресс – важно отслеживать прогресс и корректировать потребление калорий при необходимости. Потеря или увеличение веса может не всегда происходить линейно.

Баланс питания – качество рациона также не имеет значения. Следует сосредоточиться на сбалансированном потреблении макроэлементов (углеводов, белков и жиров). Также важно включить разнообразные продукты, богатые питательными веществами – фрукты, овощи, цельные зерна, нежирные белки и здоровые жиры.

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