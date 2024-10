Сколько необходимо делать шагов, чтобы прожить долгую жизнь: о чем говорит наука

А знали ли вы, вам не обязательно нужно ходить по 10 000 шагов в день? Согласно последним исследованиям Гарвардского университета, для улучшения здоровья и долголетия в день достаточно выполнять всего 4400 шагов.

Кроме того, исследование, представленное Американской кардиологической ассоциацией, подтверждает и эту информацию и отмечает, что для продления жизни следует рассмотреть возможность внедрения ежедневной прогулки. О преимуществах прогулки и как ходьба улучшает ваше тело, рассказали в Eat This, Not That.

Стремитесь минимум к 4500 шагов в день

Обычно, рекомендуется уделять по крайней мере 150 минутами умеренной физической активности в неделю. Однако, новое исследование показало, что не имеет значения, все шаги делаются непрерывно, или в течение дня. В исследовании, в котором приняли участие более 16 000 женщин старше 60 лет было обнаружено, что увеличение ежедневной активности на 1000 шагов снижает риск смерти на 28%. Также женщины, которые делали хотя бы 4500 шагов в день, имели меньший риск смерти, даже если ходили короткими рывками.

Преимущества ходьбы с короткими интервалами

Регулярная ходьба может увеличить продолжительность жизни, особенно если это ходьба с короткими интервалами. В исследовании женщины, которые проходили короткие дистанции, оказались здоровее, даже если не часто совершали длинные прогулки. В то же время женщины, которые ежедневно проходили 2000 непрерывных шагов, уменьшили риск смертности на 32%.

Приобретите фитнес-трекер

Современные технологии, в частности счетчики шагов, значительно облегчили исследование ежедневной активности. Участницы исследования носили эти устройства в течение 4-7 дней в период между 2011 и 2015 годами, что позволило точно отслеживать как продолжительность, так и прерывистость прогулок. Это доказывает пользу фитнес-трекеров и подтверждает, что любая физическая активность полезнее сидячего образа жизни.

Выводы

Это положительная новость для тех, кто не любит длительные тренировки, а также для пожилых людей, которым труднее достигать фитнес-целей. Таким образом, пожилые люди могут найти простые способы внедрить движение в жизнь, что не требует формальных программ. Например, можно парковаться дальше от места назначения или выполнять дополнительную работу дома. Таким образом, повседневные активности становятся легче и приятнее в исполнении.

