Быстрые шаги для счастливой жизни: как надо ходить, чтобы прожить дольше

Чтобы прожить долгую жизнь и быть активными, следует следить за показателями артериального давления, частоты сердечных сокращений в покое, массы тела и уровня холестерина. Кроме того, если вы предпочитаете ходьбу, стремитесь достичь определенной скорости, чтобы улучшит ваше здоровье.

Исследования подтверждают, что именно быстрая ходьба приносит существенные преимущества для тела. Почему это необходимо и какая скорость ходьбы способствует улучшению самочувствия, рассказали в Eat This, Not That.

Почему те, кто ходят медленно - живут меньше?

Ходите быстрее, чтобы снизить риск смертности от всех причин, включая сердечные заболевания. Исследования показывают, что среди больных раком, именно медленная ходьба связана с более чем двукратным повышением риска смерти. Поэтому, сделайте быструю прогулку частью своего ежедневного распорядка для улучшения здоровья.

Почему нужно ходить быстрее?

Ходьба со скоростью не менее 6,4 км/ч может существенно повысить продолжительность жизни. Исследования показывают, что женщины, которые ходили с такой скоростью, смогли увеличить ожидаемую продолжительность жизни на 15 лет больше, тогда как мужчины - более чем на 20 лет. Физическая подготовленность важнее для продолжительности жизни, чем индекс массы тела, а потому стоит поощрять активность через быструю ходьбу.

Как узнать, с какой скоростью вы ходите?

Чтобы узнать свою скорость ходьбы, вам достаточно просто рассчитать расстояние и время. Пройдите один километр и запишите, сколько времени это заняло. Если вы прошли километр за 9 минут, ваша скорость примерно 6,5 км в час, а если меньше чем за 9 минут, то быстрее. Это простой способ оценить свою скорость без сложных тестов.

Какова шкала приемлемой нагрузки?

Чтобы оценить, насколько ваша прогулка интенсивна, следует придерживаться шкалы воспринимаемой нагрузки. Ходите в темпе, при котором вам трудно говорить, а дышать становится труднее. Это поможет получить максимальную пользу от прогулки. Регулярно контролируйте свой темп для улучшения результатов.

