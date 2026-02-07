Скрытые последствия употребления алкоголя: что на самом деле вредит вашему организму
Алкоголь часто кажется безобидным способом расслабиться после тяжелого дня. Многие люди не задумываются о его долгосрочном влиянии на здоровье.
На самом деле даже умеренное употребление может вызвать ряд незаметных, но серьезных побочных эффектов. Эксперты объясняют eatthis.com, как алкоголь влияет на мозг, сердце, печень и общее состояние организма.
"Алкоголь может снизить способность нашего мозга переходить в так необходимую фазу быстрого сна, во время которой мы закрепляем воспоминания и мысли. Это может привести к легким когнитивным проблемам, таким как забывчивость и трудности с воспроизведением памяти", – объясняет доктор медицинских наук Монти Гхош, специалист по зависимостям и расстройствам, связанным с употреблением алкоголя.
Гхош добавляет, что алкоголь также может вызвать апноэ сна – опасное состояние, когда человек начинает и прекращает дышать во сне. Это, в свою очередь, увеличивает риск внезапной сердечной смерти. "В краткосрочной перспективе апноэ сна может снижать уровень кислорода в мозге, что негативно влияет на когнитивные функции, память и настроение", – объясняет он.
Но проблемы на этом не заканчиваются.
Тревога и депрессия
Хотя алкоголь и поднимает настроение временно, он может усиливать симптомы тревоги и депрессии.
"Если человек употребляет больше алкоголя, поскольку он является депрессантом, это может ухудшить настроение и усилить тревожность, депрессию, создавая замкнутый круг, когда человек пьет еще больше, чтобы убежать от этих состояний", – добавляет Гхош.
Сексуальные проблемы
Употребление алкоголя влияет не только на кратковременную сексуальную активность – оно может вызывать и долгосрочную дисфункцию.
"Хроническое употребление алкоголя может нарушить гормональную ось между мозгом и репродуктивными органами. Это может снизить выработку тестостерона у мужчин, что непосредственно влияет на либидо, а также привести к уменьшению яичек. Кроме того, алкоголь может вызвать проблемы с эякуляцией, сухость влагалища и снижение сексуального желания", – объясняет Гхош.
Повреждение печени
"Алкоголь и его токсичные метаболиты могут серьезно повредить печень, привести к рубцеванию, циррозу и даже к раку печени", – говорит Гхош.
Иногда вред проявляется гораздо раньше, чем ожидается. Например, исследование 2018 года в журнале Hepatology показало, что уровень смертности от алкогольного цирроза среди людей в возрасте 25-34 года вырос втрое с 1999 по 2016 год. Чтобы сохранить печень здоровой, эксперты советуют избегать определенных продуктов, провоцирующих ее повреждение, в частности, алкоголь.
Сердечные проблемы
Употребление алкоголя вредит не только печени. "Алкоголь может привести к увеличению сердца, что, в свою очередь, повышает риск аритмий, в частности фибрилляции предсердий", – объясняет Гхош.
Когнитивный спад
Среди долгосрочных эффектов алкоголя – снижение когнитивных функций.
"Длительное воздействие алкоголя на мозг может повысить риск дефицита тиамина и синдрома Корсакова, что вызывает значительное ухудшение когнитивных способностей", – отмечает Гхош. Это может привести к конфабуляциям – когда человек заполняет пробелы в воспоминаниях вымышленными событиями.
Риск желудочных язв
Если вы беспокоитесь о желудке, стоит контролировать потребление алкоголя.
"Тошнота и рвота усиливаются из-за раздражения слизистой желудка алкоголем", – говорит диетолог Триста Бест.
Исследование 2000 года показало: люди, которые выпивали около 42 алкогольных напитков в неделю, имели в четыре раза больший риск развития кровоточащей язвы, чем те, кто выпивал менее одного напитка в неделю.
Ранее OBOZ.UA объяснял, как длительное употребление алкоголя влияет на желудок.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.