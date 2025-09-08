Скрытые последствия употребления хлопьев: что говорит наука

Завтрак считается самым важным приемом пищи, и для многих людей он ассоциируется именно с тарелкой хлопьев. Этот продукт давно стал символом быстрого и удобного начала дня, ведь не требует много времени на приготовление.

Однако за простотой и многообразием ассортимента скрываются малозаметные последствия для организма, о которых редко задумываются потребители. Научные исследования доказывают: хлопья могут приносить не только пользу, но и иметь скрытые риски для здоровья, пишет eatthis.com.

Источник важных питательных веществ

Диетолог Лорен Харрис-Пинкус, объясняет, что во многих видах хлопьев можно найти ценные элементы. Она ссылается на данные CDC и Национального обследования здоровья и питания, подчеркивая: "Завтрак с хлопьями обеспечивает организм цельнозерновыми продуктами, клетчаткой, а также витаминами и минералами – от фолиевой кислоты и железа до цинка, витамина А и витаминов группы B".

Если добавить к хлопьям молоко, то рацион дополнится кальцием и витамином D. Но эксперты отмечают: важно выбирать не те, что переполнены сахаром, а те, где есть не менее 3 г клетчатки на порцию и цельные зерна в составе. "Покупая хлопья, стремитесь к тому, чтобы на этикетке было не менее 3 граммов клетчатки, а среди ингредиентов были указаны цельные зерна", – советует диетолог Эшли Ларсен.

Перебор с витаминами

Желая привлечь потребителей, которые все больше обращают внимание на здоровое питание, производители начали обогащать хлопья дополнительными минералами и витаминами. На коробках появились громкие надписи вроде "с антиоксидантами" или "обогащенные витаминами". Однако это может иметь и негативные последствия.

Исследование Рабочей группы по вопросам окружающей среды (EWG) показало: избыток таких веществ опасен, особенно для детей. В работе говорится, что превышение нормы потребления может вызвать различные проблемы – от высыпаний на коже до серьезных нарушений, таких как поражение печени, анемия или даже остеопороз.

Риск ожирения

Еще одна "темная сторона" хлопьев – это их вклад в развитие детского ожирения. Многие виды, которые активно рекламируют именно детям, содержат более 20% от суточной нормы сахара в одной порции. Такая привычка с детства может иметь долговременные последствия для здоровья.

"Я рекомендую родителям обращать внимание на состав и выбирать те варианты, где добавленного сахара менее 5% от суточной нормы, а для вкуса и пользы добавлять свежие фрукты", – отмечает Эшли Ларсен.

Снижение производительности в течение дня

Многим знакомо состояние, когда после обеда на работе появляется ощущение усталости и недостатка концентрации. Оказывается, хлопья утром могут только усиливать этот эффект.

В журнале "Физиология" было опубликовано исследование, где ученые установили: употребление продуктов с высоким содержанием сахара негативно влияет на когнитивные функции. Это приводит к "туману в голове" и снижению скорости мышления. Специалисты советуют заменять сладкие хлопья на более полезные варианты – например, на овсянку, которую называют одним из лучших суперфудов для завтрака.

